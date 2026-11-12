Villa Udaondo: un incendio afectó a un depósito de camiones

Un incendio se desató en las últimas horas en un depósito de camiones ubicado en Villa Udaondo. Tras más de dos horas de trabajo ininterrumpido, los Bomberos de Ituzaingó lograron controlar y extinguir las llamas, que afortunadamente solo provocaron daños materiales en el predio.



El siniestro comenzó minutos antes de las 22:00 en un espacio de logística situado sobre la calle Del Cabestro entre Balbín y Lorenzo Caro. Según precisaron fuentes del operativo, el fuego se habría originado en un sector donde se almacenaban combustibles, lo que motivó un rápido y amplio despliegue de las fuerzas de emergencia.



Al evaluar la magnitud del incidente, la primera unidad en arribar al lugar solicitó refuerzos inmediatos. En total, cuatro dotaciones de bomberos trabajaron de manera coordinada bajo las órdenes de la jefatura del cuerpo para garantizar el abastecimiento de agua y controlar las llamas. Las tareas de sofocación se extendieron hasta la medianoche.



Por su parte, efectivos de la Comisaría 3.ª de Ituzaingó acudieron para asegurar la zona y tomaron contacto con familiares del propietario del lugar, confirmando que el fuego afectó únicamente la estructura y los materiales del depósito.



Si bien no se registraron personas heridas por las llamas, el personal policial solicitó la intervención de una ambulancia del servicio de emergencias para asistir a una vecina de la cuadra, quien sufrió un cuadro de presión baja ante la tensión del momento. La mujer fue atendida y estabilizada en el lugar por el personal médico, sin necesidad de ser trasladada a un centro de salud.