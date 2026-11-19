En el marco del mes de concientización contra la diabetes, el Municipio de Ituzaingó organizará una jornada de salud comunitaria orientada a la prevención, concientización y detección temprana de factores de riesgo de esta patología. La actividad se llevará a cabo el próximo martes 24 de noviembre de 9 a 13 horas en el Polideportivo La Torcaza, ubicado en la intersección de las calles Brandsen y Pringles.



La propuesta está dirigida a vecinos y vecinas diagnosticados con esta enfermedad, a personas con antecedentes familiares, con factores de riesgo cardiometabólico o con familiares que padecen la afección. A lo largo del encuentro, se desplegarán postas educativas y de atención médica destinadas a promover hábitos de vida y alimentación saludables, además de detectar de forma temprana a aquellos vecinos con predisposición a desarrollar diabetes tipo 2.



Entre los espacios de atención previstos para la jornada se incluirán postas de nutrición, de actividad física, de cuidado de los pies y de testeo a través del cuestionario Findrisc, una herramienta que permite calcular el riesgo metabólico de desarrollar la enfermedad mediante un sistema de puntajes.

Lanzamiento del programa PROCUDIAMI

Durante la realización del encuentro en el predio deportivo municipal, se llevará a cabo la presentación formal del Programa de Cuidados para Personas con Diabetes o con Riesgo Cardiometabólico de Ituzaingó (PROCUDIAMI). Este proyecto plantea un abordaje integral de la enfermedad a través de la articulación directa entre los distintos Centros de Salud del distrito y sus equipos de profesionales.



La iniciativa busca garantizar un circuito fluido de turnos en los CAPS locales para aquellos pacientes con diagnósticos confirmados, mediante la aplicación de protocolos de atención médica encargados de estudiar las situaciones particulares y realizar las derivaciones necesarias a centros de mayor complejidad.



Asimismo, el PROCUDIAMI contempla la detección de posibles casos mediante un seguimiento personalizado e integral para las personas que presenten alto riesgo cardiometabólico. La estrategia municipal incluye también el despliegue continuo de dispositivos territoriales de prevención, tales como la realización de talleres, operativos de testeo presencial y campañas de concientización comunitaria.