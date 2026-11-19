Trenes Argentinos habilitó oficialmente la venta de pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata y Junín, abarcando un extenso calendario que inicia en diciembre y se prolonga hasta el 4 de abril.



La gran novedad de este año radica en la modernización de los métodos de pago: la incorporación de financiamiento en cuotas fijas a través de plataformas digitales, una medida que busca oxigenar el bolsillo de los viajeros frente a los costos de las vacaciones.

Financiamiento: La clave de la temporada

En un contexto donde la previsibilidad económica es fundamental para planificar el descanso, la operadora ferroviaria estatal dio un paso estratégico. A partir de este mes de noviembre, los usuarios pueden adquirir sus boletos desde la página web oficial abonando en 3 y 6 cuotas fijas sin interés.



Este beneficio, articulado a través de la billetera virtual Mercado Pago, obedece a una segmentación basada en el volumen de compra. Según los datos oficiales proporcionados por Trenes Argentinos, el esquema funciona de la siguiente manera:





Compras entre $60.000 y $120.000: Se habilita la opción de pago en 3 cuotas fijas.

Se habilita la opción de pago en 3 cuotas fijas. Compras superiores a $120.000: El sistema despliega la posibilidad de financiar el monto total en 6 cuotas.





Para quienes prefieran la modalidad tradicional, las boleterías físicas ubicadas en las terminales de Retiro, Constitución y Once continúan operando con pagos en efectivo o en una sola cuota.

Rumbo a la costa: El corredor Mar del Plata

El servicio a la ciudad balnearia más importante del país es, históricamente, el de mayor demanda. Para este verano, que abarca desde el 14 de diciembre hasta el primer fin de semana de abril, se dispuso un cronograma robusto que garantiza la conectividad diaria.



Las cifras respaldan la importancia de este ramal: se ofrecen tres servicios diarios regulares, a los que se suma un refuerzo directo durante los fines de semana. Las tarifas, fuente de consulta permanente, quedaron establecidas en $40.500 para la clase Primera y $48.600 para la categoría Pullman, considerando el trayecto completo entre Plaza Constitución y Mar del Plata.

Detalle de los horarios de salida desde Buenos Aires:

Lunes a viernes: 6:07 hs (parando en todas las estaciones); 11:21 hs y 17:11 hs (servicios rápidos con paradas exclusivas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal).

6:07 hs (parando en todas las estaciones); 11:21 hs y 17:11 hs (servicios rápidos con paradas exclusivas en Coronel Brandsen, Chascomús, Castelli, Dolores, Maipú y Coronel Vidal). Sábados: 6:10 hs (servicio lechero); 11:29 hs y 17:09 hs (servicios rápidos).

6:10 hs (servicio lechero); 11:29 hs y 17:09 hs (servicios rápidos). Domingos y feriados: 6:12 hs (servicio lechero); 11:41 hs y 16:23 hs (servicios rápidos).

El retorno desde la costa atlántica también presenta múltiples opciones:

Lunes a viernes: 1:09 hs, 13:06 hs (parando en todas) y 16:10 hs.

1:09 hs, 13:06 hs (parando en todas) y 16:10 hs. Sábados: 1:16 hs, 13:10 hs (parando en todas) y 16:13 hs.

1:16 hs, 13:10 hs (parando en todas) y 16:13 hs. Domingos y feriados: 1:11 hs, 13:19 hs (parando en todas) y 15:15 hs.

A esta grilla se le añade un servicio directo de refuerzo, ideal para escapadas de fin de semana: parte de Constitución los viernes a las 14:23 hs y retorna desde la ciudad feliz los domingos a las 23:16 hs. Este diagrama permite maximizar el tiempo de estadía en la playa.

Conexión noroeste: El ramal a Junín

El servicio de larga distancia no se limita a la costa. El interior de la provincia de Buenos Aires mantiene su vital conexión a través del tren que une la terminal de Retiro con la ciudad de Junín. Este servicio, que también abarca el periodo diciembre-abril, es un motor económico y social para las localidades intermedias.



A diferencia del esquema marplatense, la ruta a Junín opera con un único servicio diario. La formación parte de Retiro puntualmente a las 18:15 hs. El horario de retorno desde Junín varía según el día: a la 1:10 hs de lunes a sábados, y a la 1:31 hs los domingos y feriados.



Un aspecto técnico a destacar en este corredor es su esquema de precios. Según informa Trenes Argentinos, el valor del pasaje está atado a un sistema de dos bandas tarifarias. Esto significa que el precio fluctúa dependiendo del día de la semana y la anticipación con la que se adquiera el boleto. Los usuarios deben ingresar a la plataforma gubernamental específica para cotizar su viaje exacto.



Durante el viaje de ida, la formación se detiene en 13 estaciones: José C. Paz, Pilar, Manzanares, Dr. Cabred, Cortinez, Mercedes P., Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O´Higgins. En el itinerario de regreso, se suma una parada estratégica en la estación Sáenz Peña, facilitando la desconcentración de pasajeros antes de llegar a la terminal porteña.