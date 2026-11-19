Un hombre fue detenido en Aguaribay y Costa Rica, Ituzaingó, acusado de comercializar estupefacientes tanto en un punto fijo como bajo la modalidad de delivery. El operativo, que culminó con el secuestro de más de 80 dosis de cocaína, fue resultado de una investigación conjunta entre la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de Morón y la Secretaría de Seguridad local.



Las pesquisas se iniciaron a partir de información que señalaba la existencia de un punto de venta de drogas sobre la calle Aguaribay, entre Costa Rica y Acevedo.



Según establecieron los investigadores, la actividad ilícita generaba constantes disturbios, molestias vecinales y delitos menores en la zona. Además, el sospechoso realizaba entregas a domicilio desplazándose en distintos automóviles y, en ocasiones, a pie.



Con la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 especializada en Narcotráfico del Departamento Judicial de Morón, los efectivos llevaron adelante tareas de seguimiento, toma de fotografías y filmaciones encubiertas que permitieron documentar las maniobras de venta e identificar al responsable.



Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 2 libró la correspondiente orden de allanamiento.



El procedimiento contó con el apoyo de la comisaría jurisdiccional, la Jefatura Departamental, el Comando de Patrullas y móviles de la Secretaría de Seguridad de Ituzaingó.



Al irrumpir en la vivienda, los agentes concretaron la detención del delincuente e incautaron más de 80 dosis de cocaína fraccionadas y listas para su comercialización, un envoltorio con la misma sustancia, elementos de fraccionamiento, dinero en efectivo y teléfonos celulares. El imputado quedó a disposición de la Justicia.