Una joven vecina de Ituzaingó sufrió el robo de su bicicleta nueva a plena luz del día, a pocos metros de la Municipalidad, y horas más tarde fue blanco de un intento de extorsión telefónica por parte de un número desconocido que le exigía dinero para devolvérsela.



El robo ocurrió alrededor de las 11:40 del mediodía sobre la calle Soler, justo frente al palacio municipal y sobre la vereda de la fiambrería San Francisco, en la puerta de un gimnasio. Según relató la damnificada, había dejado su bicicleta deportiva marca Alpina, de color negro con letras azules y prácticamente sin uso atada al bicicletero. Sin embargo, el delincuente logró cortar la medida de seguridad y escapar con el vehículo.





La pérdida representa un golpe para la joven, quien había adquirido la bicicleta hacía muy poco tiempo y la utilizaba diariamente para su rutina laboral: viajaba en ella hasta la estación, subía el tren Sarmiento y luego circulaba por la Ciudad de Buenos Aires para llegar a su trabajo.



Horas después del hecho, Antonella recibió un llamado desde un número oculto. Del otro lado de la línea, un hombre aseguró tener la bicicleta, alegando que se la había comprado a un tercero por $80.000. El sujeto le exigió que no cortara la comunicación y que acudiera a un punto de encuentro determinado, mencionando incluso que sabía que ella la usaba para trabajar. Ante el temor de quedar expuesta a una trampa o a una extorsión, la joven decidió finalizar la llamada.



Mientras permanece atenta a posibles publicaciones en redes sociales y sitios de compraventa online, Antonella apela a la solidaridad de la comunidad para poder recuperar su medio de transporte. Quienes la vean en la vía pública o tengan algún dato sobre su paradero, pueden comunicarse directamente con ella al 1123359533.