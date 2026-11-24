Las calles de Castelar volverán a ser escenario de una propuesta deportiva y comunitaria: el sábado 5 de diciembre se realizará una nueva edición de "Morón Corre de Noche". La cita será en Sarmiento y Santa Rosa, donde se largará una carrera nocturna de 5km de carácter participativo.



El cronograma de la noche está dividido en dos momentos. A las 20:00hs será la largada de los 5km, una distancia accesible tanto para quienes corren con frecuencia como para quienes quieren animarse a una primera experiencia. Luego, a las 20:45hs, se dará inicio a una masterclass de zumba. Según indica la convocatoria, la idea es "compartir una noche diferente en comunidad" con el deporte y el movimiento como excusa para el encuentro entre vecinos.



Uno de los puntos más atractivos de la propuesta es su carácter abierto: la participación es libre y gratuita, sin costo para quienes quieran sumarse. Para anotarse hay que ingresar al formulario oficial del Municipio de Morón ya que, si bien la convocatoria no detalla cupos ni plazos, es recomendable inscribirse con anticipación.

Como ocurre con toda actividad al aire libre, el clima será un factor determinante. Los organizadores aclararon que el evento queda suspendido en caso de lluvia, por lo que quienes se planteen asistir deberán seguir de cerca el pronóstico y los canales oficiales del Municipio de Morón ya que, hasta el momento, no se ha informado nada sobre una fecha alternativa.



Con esta nueva edición, la Subsecretaría de Deporte y Recreación del Municipio de Morón sigue apostando a llevar actividades gratuitas a los espacios públicos del distrito. "Sumate a vivir una noche a puro deporte", manifiesta la invitación a esta actividad en las distintas rede sociales del gobierno moronense.