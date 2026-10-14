Seminario sobre sostenibilidad de las organizaciones de la comunicación y la cultura

La Universidad Nacional de Moreno (UNM) abrió la preinscripción para participar del Seminario-Taller "Sostenibilidad de las organizaciones de la comunicación y la cultura". La propuesta es organizada por la Dirección General de Vinculación Tecnológica en el marco del Programa de Capacitación Estratégica para Organizaciones (CEO UNM), normado por la Resolución UNM-CS Nº 1.227/25 y la Disposición UNM-SCYT N° 20/26.



La iniciativa aborda el proceso de transformación que atraviesan las entidades culturales y los proyectos de comunicación producto de la convergencia digital. La digitalización de la información y la consolidación de internet como plataforma principal de producción, circulación y consumo redefine los modos de trabajo, las formas de participación comunitaria y las estrategias de financiamiento económico del sector en la región.

Desafíos de la gestión cultural en el territorio

Frente a la multiplicación de plataformas y la necesidad de incorporar nuevos lenguajes, el espacio busca brindar herramientas conceptuales y prácticas para fortalecer las capacidades de gestión local. La intención es garantizar la continuidad, la relevancia y la incidencia de las organizaciones en sus comunidades, ofreciendo soluciones a los modelos de sostenibilidad económica tensionados.



El seminario está destinado a integrantes de organizaciones de la cultura y la comunicación, estudiantes de carreras vinculadas a la gestión organizacional y cultural, referentes de proyectos artísticos, organizaciones comunitarias y personas interesadas en la materia.

Docentes, modalidad y cronograma

El dictado estará a cargo de Patricio Enciso Riveros, docente de la institución, y de Santiago Odriozola, coordinador del Programa de Economía Social de la UNM (PEES CEDET).



La propuesta es de carácter virtual sincrónico y contempla un total de 12 horas lectivas, estructuradas en cuatro encuentros de tres horas cada uno. Las clases se llevarán a cabo los días miércoles 11, 18 y 25 de noviembre, finalizando el miércoles 2 de diciembre.

La preinscripción se gestiona en línea a través del Sistema de Gestión Online de la UNM (gestiononline.unm.edu.ar/unm3w/), accediendo a la solapa “Cursos”. Las vacantes son limitadas y se otorgarán certificados de asistencia. Los aspirantes pueden consultar el instructivo de inscripción en la web institucional (www.unm.edu.ar).



Para consultas, la Dirección General de Vinculación Tecnológica atiende en la Oficina A103 del Edificio Histórico (Ala Oeste, 1er Piso) de la Universidad Nacional de Moreno, ubicada en Av. Bmé. Mitre 1891, Moreno. También es posible contactarse vía correo electrónico a vinculaciontecnologica@unm.edu.ar o telefónicamente al 0237 460-9300 (interno 3122).