Merlo: se reprogramó la "Expo Ferro Histórica 2026"

La jornada reunirá distintas propuestas vinculadas con la historia ferroviaria, el coleccionismo y el modelismo, con entrada totalmente libre y gratuita. Esta actividad tendrá lugar de 12:00 a 19:00hs en el predio ubicado sobre Av. Eva Perón y Colombia, en la localidad de Libertad. La misma se encuentra destinada a vecinos y visitantes interesados en conocer más sobre la historia del ferrocarril y los medios de transporte.



Uno de los grandes atractivos de la "Expo Ferro Histórica" será el modelismo, con exhibiciones de trenes, autos, aviones y barcos. Para los aficionados de este mundo será una oportunidad increíble para ver de cerca el trabajo que realizan los apasionados por el modelismo al mismo tiempo que servirá como un primer acercamiento a aquellas personas que concurran por primera vez a este tipo de eventos.





La propuesta no se limitará a las vitrinas, porque también habrá lugar para la palabra y el conocimientos. De este encuentro participarán historiadores y escritores ferroviarios que aportarán su mirada sobre la historia de los trenes en nuestro país. A su vez, estarán presentes museos ferroviarios vinculados a la preservación de la memoria de los ferrocarriles.



La historia también se podrá recorrer a través de la fotografía, con espacios especialmente dedicados a este tipo de arte. La imágenes invitarán a asomarse al pasado del transporte y revivir distintas épocas. A esto se sumarán exposiciones de autos clásicos y antiguos, que completarán le recorrido.



De esta manera, la "Expo Ferro Histórica 2026" se perfila como una cita cultural para disfrutar de la historia del transporte en el oeste del conurbano. Quienes deseen sumarse a vivir esta expericencia, podrán hacerlo acercándose al Parque Cultural de Libertad (Av. Eva Perón y Colombia) durante toda la jornada del sábado 7 de noviembre.