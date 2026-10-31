Horror en Mariano Acosta: un vigilador asesinó a su pareja, a sus tres hijos y se suicidó

Una tragedia familiar genera conmoción por estas horas en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. Una familia completa de nacionalidad venezolana fue hallada sin vida en el interior de su vivienda: la Justicia investiga el hecho como un femicidio y el crimen de tres menores de edad, seguido del suicidio del principal sospechoso, el padre de los chicos.



El trágico hallazgo tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Mercedes al 2400. Todo se descubrió cuando un compañero de trabajo de la mujer, preocupado porque llevaba dos días sin responder mensajes ni llamadas, decidió acercarse hasta la propiedad. Al no obtener respuesta, alertó de inmediato a la Comisaría 6ta de Merlo.



Con la autorización de la UFI N° 8 de Morón, a cargo de la fiscal Adriana Suárez Corripio, los efectivos lograron ingresar a la finca, que se encontraba completamente cerrada. En el interior de una de las habitaciones se toparon con la peor escena: los cuerpos sin vida de una mujer de 41 años y de sus tres hijos de 14, 12 y 10 años.



En el mismo cuarto yacía el cadáver del femicida, identificado como Mahatma Eyvind Soihit Meza (44), quien era pareja de la mujer, padre de los niños y trabajaba como vigilador privado. Según detallaron fuentes del caso, entre sus piernas se encontraba una pistola semiautomática marca Sarsilmaz SAR 9, la cual fue secuestrada para ser sometida a peritajes balísticos.

"Siempre estar preparado"

Un dato que cobró relevancia provino de las redes sociales del acusado. Apenas unas semanas atrás, el 6 de octubre, Eyvind Soihit había publicado en su cuenta de Facebook fotografías y videos donde se lo veía realizando prácticas de tiro.



En esas imágenes, el vigilador utilizaba una pistola del mismo modelo que la hallada en la escena del crimen. Cuando un contacto le comentó la publicación deseándole "buenos tiros", la respuesta que dejó Soihit hoy es analizada bajo otra lupa por los investigadores: "Hay que practicar y siempre estar preparados".



La escena del crimen fue preservada para el trabajo exhaustivo de la Policía Científica. Mientras tanto, la fiscalía aguarda los resultados de las cinco autopsias y de las pericias forenses complementarias, las cuales serán determinantes para confirmar la mecánica exacta de los asesinatos y la data de muerte de las víctimas.

En caso de que sufras violencia de género

Si te encontrás en una emergencia, podés llamar al 911. Si necesitás asesoramiento, información o contención, podés llamar al 144. Cualquiera de estos números tiene atención las 24 horas, los 365 días del año, de manera gratuita y confidencial.



Este hecho ocurre en un marco estadístico preocupante a nivel nacional. De acuerdo al Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas. En lo que va de 2026, la violencia machista ya se cobró al menos 103 vidas, elevando a más de 3.200 la cifra de víctimas letales desde el año 2015.