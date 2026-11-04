Precios bajos: La AFA publicó las ventas de entradas para el clásico rioplatense

Sin la presencia de Lionel Messi, la AFA ajustó los precios de las entradas para el clásico entre Argentina vs Uruguay, que se disputará el viernes 13 de noviembre en La Bombonera.



La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció que en el día de hoy se habilitará la venta de entradas para el amistoso que enfrentará a la Selección Argentina y a Uruguay, programado para el viernes 13 de noviembre en La Bombonera.

Este encuentro marcará el inicio de dos partidos amistosos que se llevarán a cabo en el país.



Las entradas generales tendrán un costo de $95.000, siendo las más accesibles, mientras que la opción más cara corresponde a la Preferencial, con un valor de $290.000.



La decisión de reducir precios se toma tras la ausencia de Lionel Messi en la lista de convocados.



En cuanto a las plateas, las altas de la categoría "L" costarán $140.000, las medias "C", "D" y "M" se fijan en $180.000, y las bajas "L" junto con las medias "A" y "B" tendrán un costo de $220.000 cada una.



Para los hinchas uruguayos, el sector visitante tendrá un costo de $260.000.



La AFA ha aclarado que las entradas se podrán adquirir únicamente a través de la plataforma digital deportick.com, y el retiro físico de las mismas se llevará a cabo entre el martes 10 y el jueves 12 en las boleterías del estadio de Huracán, en el horario de 9 a 15 hs.



Asimismo, resalta que los precios de las plateas, tanto altas como medias y bajas, son inferiores a los de los recientes amistosos disputados en el país, que incluyeron partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.



ESTOS SON LAS UBICACIONES Y PRECIOS PARA ARGENTINA VS URUGUAY



· General: $95.000

· Menor A Popular (hasta 10 años): $19.000

· Sector Visitante: $160.000

· Platea Alta: $140.000

· Platea Baja L: $220.000

· Platea Media C,D,M: $180.000

· Platea Media A,B: $220.000

· Preferencial: $290.000



¿Cómo utilizar la plataforma Deportick?



Los interesados en comprar entradas deberán ingresar a la página Deportick.com, donde deberán registrarse creando una cuenta con usuario y contraseña, en caso de no contar con una.



Ingreso para discapacitados



Las personas con discapacidades podrán gestionar su ingreso a través de la misma plataforma de Deportick durante la venta general, que arranca hoy a las 16 hs. Aquellos que no logren gestionar su ingreso antes del encuentro, no podrán acceder.