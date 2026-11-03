Ituzaingó cerró la temporada con otra derrota

El Verde cayó en Villegas ante Liniers por 2-0 y finalizó la paupérrima campaña en la Primera B Metropolitana, obteniendo una victoria, sobre 42 partidos jugados.



Bajo una tarde primaveral, se enfrentaron por la última fecha de la B Metropolitana, entre la “Topadora” y el León, con realidades diferentes. El local, por zafar del descenso directo, y por el lado del Verde, conseguir un triunfo para despedirse de otra manera.



El primer tiempo arrancó con Ituzaingó, generando dos chances de peligro, a través de Joseph Odunukwe y de Alan Sotelo, con un doble disparo, donde el arquero de Liniers, contuvo los remates.



Sin embargo, el nigeriano tuvo otra situación para romper el cero a través de un mano a mano, pero falló en la puntada final.



Pero, a los 37 minutos, el panorama se complicó para los dirigidos por Diego Ayoroa, ya que sufrió la expulsión de Ramiro Politano y dejó a su equipo con un hombre menos, y así ambos equipos se fueron en tablas al descanso.



En la parte complementaria, Liniers hizo efecto de su hombre de más y logró llevarse el partido. Primero, a los 15 minutos, Federico Moreno apareció para estampar el 1-0.



A los 25 minutos, el Verde tuvo una situación para conseguir el empate en los pies de Juan Fanti, que sacó un derechazo desde afuera del área, y pasó muy cerca.



Luego, a diez minutos del cierre del partido, Gustavo Fernández fue el encargado de anotar el 2-0 y darle el triunfo a la Topadora del Oeste, que seguirá una temporada mas en la Primera B Metropolitana.

De esta manera, Ituzaingó cerró el 2026 de la peor manera del Campeonato, donde en 42 partidos, logró solamente un triunfo, que fue ante Real Pilar, en la primera parte del año.



Los números finales dejaron una triste imagen en el campeonato, con 27 derrotas, 14 empates, y tan solo una victoria.



Ahora, el plantel quedará licenciado hasta el jueves 12 de noviembre, y a partir de ahí, se sabrá quienes son los jugadores que no seguirán en la institución ituzainguense, pensando en volver nuevamente a la tercera categoría del fútbol argentino.