Se confirmaron los horarios de las finales de la Sudamericana y Libertadores

Estudiantes y Boca ya saben cuándo juegan los partidos decisivos en las competencias internacionales. En esta nota, te contamos los días y horarios de las respectivas finales.



La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció los horarios de las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana para los equipos argentinos que intentarán conseguir otra estrella más.



La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras se jugará a las 17:00 del sábado 28 de noviembre, en el Estadio Centenario de Montevideo.

Mientras que la final de la Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro se disputará a las 19:30 (hora Argentina) del sábado 21 de dicho mes.



El horario de la final de la Libertadores es el mismo para Argentina, Brasil y Uruguay. Sin embargo, el de la Sudamericana está pensado para que comience a las 17:30 de Barranquilla, Colombia, donde se disputará.

Los campeones de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana se enfrentarán luego en la tradicional Recopa Sudamericana, aunque Conmebol adelantó que esa serie se disputará recién en 2027.



Las fechas y sedes de los partidos de ida y vuelta aún no fueron confirmadas y formarán parte de un cronograma que deberá coordinarse con los calendarios de ligas locales y competencias internacionales.



Esta planificación a largo plazo responde al creciente peso de los torneos continentales en la agenda futbolera, con un fuerte impacto económico para los clubes finalistas por ingresos de premios, televisación, sponsors y venta de entradas.