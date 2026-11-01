Un informe del Banco Provincia revela que a los cinco días de cobrar ya se agotó la mitad del sueldo

Un análisis del Banco Provincia sobre más de 320 mil cuentas sueldo del sector privado reveló que, a tan solo cinco días de cobrar, los trabajadores ya utilizaron la mitad del salario. El informe, que compara datos entre diciembre de 2023 y julio de 2026, señala que la proporción de personas que agotan sus ingresos antes del día 10 pasó del 17,9% al 23,2%.



El estudio toma en cuenta las cuentas sueldo de empleados privados en el Banco Provincia que no transfieren sus haberes a otras entidades. Se considera agotado el salario cuando el saldo derivado del cobro llega a cero por gastos, extracciones, pagos, transferencias o compra de dólares. En ese marco, la fecha en que la mitad de los usuarios se queda sin dinero se adelantó del día 24 al 22, mientras que la porción gastada al día siguiente del cobro creció del 18,5% al 23,5%.

Desigualdad por niveles de ingresos

La medición de julio de 2026 indica que al día 10 el 36% de los usuarios se quedó sin fondos, cifra que asciende al 57% hacia el día 20. La brecha por ingresos resulta determinante: en los sectores bajos, el 56% agota su saldo antes del día 10 y la mitad se queda sin dinero al día 7. En segmentos medios bajos, un 40% agota el sueldo antes del día 10 y la mitad al día 14. En ingresos altos, solo el 21% se queda sin saldo antes del día 10 y la mitad llega al día 24.

Retroceso en el salario real y el consumo

El rápido agotamiento no obedece a un mayor consumo. El reporte indica una caída del salario real del 4,3% entre julio de 2025 y julio de 2026, mientras que las operaciones con tarjetas y Cuenta DNI cayeron un 8,6% en el mismo período, acumulando una baja del 20% respecto a 2023. Así, el presupuesto familiar se concentra en gastos fijos como tarifas de servicios y transporte, relegando indumentaria, tecnología y esparcimiento.

Críticas a la lectura macroeconómica

Al respecto, el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo, remarcó: ""Los datos muestran algo que vemos todos los días cuando recorremos la provincia y conversamos con trabajadores, comerciantes y pymes: cada vez a más familias el ingreso les dura menos. Y eso ocurre incluso en un contexto donde el consumo se retrajo"".



Además agregó: ""Considerar que la macroeconomía está ordenada cuando los salarios alcanzan menos y las familias enfrentan mayores dificultades para llegar a fin de mes es una mirada muy reduccionista de la realidad económica de la Argentina"".