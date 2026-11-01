Nuevos aumentos en el transporte del AMBA: suben colectivos provinciales, líneas porteñas, subte y peajes

Desde hoy domingo 1.º de noviembre rigen nuevos esquemas tarifarios en el transporte público y los peajes del Área Metropolitana de Buenos Aires. Los aumentos presentan variaciones según la jurisdicción. Las líneas de colectivos de la Provincia de Buenos Aires suben un 5,02 %, mientras que los colectivos porteños y el subte aumentan un 3,9 %, y los peajes de la capital un 1,9 %. Las líneas de jurisdicción nacional mantendrán congelado su boleto mínimo.

Líneas provinciales y colectivos nacionales

Para quienes viajan en el Conurbano, el pasaje mínimo de las líneas provinciales alcanza los $1.276,08 tras el ajuste del 5,02 %. La medida abarca a los servicios urbanos y suburbanos del Gran Buenos Aires, además de esquemas diferenciados emitidos para el Gran La Plata.



Por otro lado, los colectivos nacionales que conectan la Ciudad de Buenos Aires con la Provincia conservan el boleto mínimo de $742,81. Las autoridades dispusieron un refuerzo de compensaciones económicas para las empresas a fin de cubrir costos sin volcar el incremento en el precio del boleto.

Aumentos en colectivos porteños, subte y peajes

Las 27 líneas de colectivos porteñas ajustan sus tarifas un 3,9 %, combinando el IPC nacional de septiembre (1,93 %) con dos puntos adicionales. Con tarjeta SUBE registrada, el tramo de 0 a 3 kilómetros pasa de $920,48 a $956,69. Los trayectos más largos se fijan en $1.063,04 (3 a 6 km), $1.144,92 (6 a 12 km) y $1.226,87 (12 a 27 km).



El subte también aumenta 3,9 %, fijando la tarifa en $1.887 para los primeros 20 viajes del mes con tarjeta registrada (sin registrar cuesta $2.541,10). Se sostienen los descuentos a pasajeros frecuentes del 20 %, 30 % y 40 % a medida que se superan los 20, 30 y 40 viajes mensuales.



En los peajes de la capital, el ajuste de 1,9 % eleva la tarifa de hora pico en la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno a $6.914,08 ($4.878,81 en horario normal). En la Autopista Illia, los valores quedan en $2.874,44 en hora pico y $2.032,63 en horario no pico.



El gasto mensual dependerá de cada recorrido y de la Red SUBE, que mantiene descuentos del 50 % en el segundo viaje y 75 % en el tercero dentro de las dos horas en colectivos nacionales, porteños, trenes y subte, con aplicación diferenciada en el ámbito provincial y municipal.