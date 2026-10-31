La semana que viene habrá 5 días seguidos sin bancos

El cronograma financiero de noviembre presentará una alteración operativa inédita en la República Argentina. La coincidencia del Día del Trabajador Bancario con las jornadas decretadas como feriado oficial por la visita papal y los feriados nacionales del mes paralizará la atención presencial en sucursales bancarias durante un acumulado de seis jornadas. Frente a este cese de actividades físicas, empresas, comercios y usuarios particulares deberán anticipar la gestión de pagos, clearing de cheques y provisión de efectivo en ventanillas para evitar desajustes logísticos y financieros.



La medida, ratificada formalmente por las autoridades del Banco Central de la República Argentina (BCRA), abarcará a la totalidad de las entidades financieras públicas y privadas que operan en las 24 jurisdicciones del país. Si bien las persianas de los locales permanecerán bajas, las plataformas digitales y la red de terminales de autoservicio funcionarán bajo esquemas de contingencia diseñados para mitigar la ausencia de personal en las cajas.

El origen del cese de actividades

El esquema de inactividad bancaria surge de la articulación de tres factores regulatorios y conmemorativos: el feriado gremial bancario, la visita de Estado y pastoral del Sumo Pontífice, y el calendario oficial de feriados nacionales.



En primer término, el viernes 6 de noviembre se conmemora el Día del Trabajador Bancario, instituido formalmente en homenaje a la fundación de la Asociación Bancaria en 1924. En virtud del convenio colectivo que rige al sector, la jornada reviste carácter no laborable con alcance nacional.



A este cese del viernes se suma la oficialización de feriados por la visita de Su Santidad a la Argentina, normada por el Poder Ejecutivo Nacional mediante el Decreto 1103/2026. Dicha disposición fijó un feriado de alcance nacional para el lunes 9 de noviembre, complementado por un feriado bancario el martes 10 de noviembre para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba, y un asueto el miércoles 11 para la Provincia de Buenos Aires.



A su vez, el Banco Central de la República Argentina emitió una resolución operativa en la que especificó:

"Las entidades financieras no atenderán al público en sus sedes físicas en los días declarados no laborables por la visita pontificia, aplicando los criterios vigentes para feriados nacionales en lo concerniente a vencimientos impositivos, compensación de documentos y liquidación de operaciones en los mercados."Infobae





Finalmente, el calendario suma el lunes 23 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día de la Soberanía Nacional, cerrando un mes con niveles extraordinarios de inactividad bancaria.





Fecha Motivo del cierre Alcance territorial Servicios presenciales Viernes 6 de noviembre Día del Bancario Nacional Cerrados Sábado 7 y Domingo 8 Fin de semana Nacional Cerrados Lunes 9 de noviembre Feriado visita del Papa Nacional Cerrados Martes 10 de noviembre Feriado bancario visita del Papa CABA y Córdoba (PBA el día 11) Cerrados Lunes 23 de noviembre Día de la Soberanía Nacional Nacional Cerrados