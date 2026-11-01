Ramos Mejía será sede de la primera edición de la Feria de Ilustradores de Buenos Aires

El partido de La Matanza albergará una nueva propuesta cultural diseñada para impulsar a los dibujantes de la región. El próximo sábado 7 de noviembre, a partir de las 17, se realizará la primera edición de la Feria de Ilustradores de Buenos Aires. La cita tendrá lugar en la sede ubicada en Avenida General San Martín 327, en la localidad de Ramos Mejía, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad del Oeste.



Esta iniciativa artística busca generar espacios de encuentro, difusión y comercialización para trabajadores del arte gráfico e ilustradores independientes. De acuerdo con lo comunicado por la organización, el proyecto surgió ante la falta de ferias especializadas en el distrito, con el firme objetivo de acercar las creaciones locales al público y fortalecer las herramientas de desarrollo para los artistas de la zona.

Stand de artistas, actividades en vivo y gastronomía

Durante el evento en Ramos Mejía, los asistentes se encontrarán con una variada oferta de puestos atendidos por ilustradores, artistas gráficos y emprendedores independientes. En los estands del recinto se pondrán a la venta producciones en distintos formatos, tales como stickers, prints, fanzines, cómics, libros y piezas de arte original al alcance de los vecinos interesados en la gráfica.



A la oferta comercial de obras impresas se le sumará una agenda con diversas actividades abiertas al público. La jornada contará con la participación confirmada de reconocidos ilustradores como Matías de Vicenso, Lara Silisque y Manuel Loza. Asimismo, la programación de la feria abarcará charlas especializadas, encuentros colectivos de dibujo, duelos de artistas en vivo y un espacio de buffet.

Espacio de encuentro para el arte gráfico local

Con esta primera entrega, la Feria de Ilustradores de Buenos Aires aspira a consolidar una plataforma permanente para difundir el talento gráfico en el partido de La Matanza. La propuesta apunta tanto a dibujantes experimentados como a quienes buscan iniciarse en el dibujo o adquirir piezas únicas producidas por creadores de la región.

