Robó USD 250 mil en Ituzaingó: nueva condena para Nicolás Pachelo

Nicolás Pachelo, quién actualmente cumple una condena a prisión perpetua por el resonante asesinato de María Marta García Belsunce ocurrido en 2002 en el country Carmel de Pilar, sumó en las últimas horas una nueva sentencia en su contra: la Justicia lo encontró culpable de un millonario robo perpetrado en el Club de Campo Los Pingüinos, en Ituzaingó.



La resolución fue dictada por la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense, que dio por acreditada la participación del acusado en el asalto ocurrido el 20 de julio de 2017. Tras esta confirmación, el expediente regresará al tribunal oral original para que se fije el monto exacto de la pena que corresponde aplicarle por este hecho.

El millonario golpe en Los Pingüinos

Según la reconstrucción realizada por la fiscalía, el condenado y un cómplice ingresaron al exclusivo predio de Ituzaingó a bordo de una camioneta Dodge RAM a las 13.31 horas, fingiendo que se dirigían a jugar al golf. Minutos más tarde, uno de ellos se acercó a la administración del club para preguntar específicamente por el número de lote de la víctima, un vecino que se dedicaba a jugar torneos de póker.



Los delincuentes sabían que el propietario no se encontraba en la vivienda, ya que había viajado a la ciudad de Rosario para participar de un campeonato.



Aprovechando la ausencia, forzaron la puerta ventana del domicilio y lograron apoderarse de una pesada caja de seguridad. El botín con el que escaparon del country fue exorbitante: la caja fuerte contenía 250.000 dólares, 10.000 euros y 5.000 reales en efectivo.

Modus operandi y antecedentes

Para la Justicia, quedó demostrado que existió un "acuerdo de voluntades" entre los dos ladrones para irrumpir en el lote de Ituzaingó aprovechando la ausencia de ocupantes, un accionar que el principal acusado ya había desplegado en reiteradas oportunidades.



De hecho, Pachelo, de 50 años, se encuentra detenido desde 2018 y ya posee una condena previa de nueve años de prisión por media docena de robos cometidos bajo esta misma modalidad en los barrios privados Tortugas (Pilar), Abril y El Carmencito (Berazategui).



A esto se le suma la reciente confirmación de su condena a prisión perpetua por el famoso asesinato de María Marta García Belsunce en Pilar, ocurrido hace más de dos décadas cuando la mujer llegó a su casa antes de lo previsto y lo sorprendió robando, motivo por el cual decidió asesinarla de seis balazos para evitar que lo denunciara.