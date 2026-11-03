Ituzaingó: La Casa de Coco cumple 33 años y lo festeja con una noche especial

La Casa de Coco se prepara para vivir una noche histórica que combinará sabores tradicionales, una selección de vinos y distintas sorpresas para compartir con quienes acompañaron su recorrido durante más de tres décadas. Desde el establecimiento invitan a vecinos y clientes habituales a sumarse a los festejos con un mensaje en sus redes sociales: "hace 33 años que somos tu casa, tenés que estar para brindar".



El corazón de la noche será la propuesta de tres menús inspirados en los fundadores del restaurante, de los que cada comensal podrá elegir uno. La opción de "Juan" estará compuesta por ojo de bife con morrón, mozzarella y jamón, acompañado de papas españolas. El menú de "Beto", en tanto, ofrecerá ojo de bife de lomo con ensalada. Por su parte, la alternativa de "Coco" tendrá como plato principal el clásico asado de tira con papas fritas, una combinación que representa los sabores tradicionales de la cocina argentina.





La experiencia incluirá una copa de bienvenida, entrada, el menú elegido, una bebida por persona y postre. Además, la velada en Manuel Gómez Carrillo 3876 (Villa Udaondo), contará con el acompañamiento de los vinos de Bodega Emilia Nieto Senetiner. El valor de la propuesta es de $60.000 pesos por persona y las reservas se realizan a través del WhatsApp oficial de La Casa de Coco.

La Casa de Coco: un lugar con historia e identidad para los ituzainguenses





La historia de La Casa de Coco se remonta a noviembre de 1993, cuando Coco Usqueda, junto a su hijo Juan y su yerno Beto, abrió un sencillo refugio parrillero de chapa a la vera de la colectora del Acceso Oeste. Aquella parada rutera, pensada para camioneros y laburantes, no tardó en transformarse en un punto de encuentro fundamental para la comunidad de Ituzaingó. Con el correr de más de tres décadas, el lugar se ganó un espacio propio en la identidad gastronómica de la zona.



Para las familias de zona oeste, cruzar la puerta de este salón rústico equivale a revivir el histórico ritual del almuerzo de domingo, con mesas largas llenas de anécdotas compartidas. El sello distintivo de la casa se mantiene inalterable: porciones colosales servidas en bandejas de metal, un flan casero XXL y cortes premium coo costillares enteros y vacíos cocinados lentamente a la estaca.



Lejos de quedar atrapada en el pasado, la parrilla supo conservar a su clientela de toda la vida mientras conquistaba a las nuevas generaciones en las plataformas digitales. En el último tiempo, propuestas ingeniosas surgidas del propio equipo de mozos y asadores, como su ya famoso choripán de un metro veinte, hicieron estallar las redes sociales. Esas creaciones atrajeron a curiosos de distritos vecinos que buscan comprobar si esos platos son efectivamente reales.