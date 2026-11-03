Realizaron una nueva edición de la Plaza de los Egresados en Libertad

Una nueva edición mensual de la Plaza de Egresados Itinerante se llevó a cabo en el Parque de la Unidad Nacional, ubicado en la localidad de Libertad, dentro del partido de Merlo. La jornada contó con la participación de más de 20 instituciones educativas, tanto de gestión estatal como privada, en un encuentro pensado para acompañar el trayecto escolar y los proyectos de la comunidad estudiantil local. Según se informó desde el Municipio de Merlo, este programa municipal se realiza de manera constante a lo largo de todo el año y busca generar un espacio activo de encuentro y trabajo colaborativo para las escuelas secundarias de la comuna.





El evento estuvo destinado especialmente a las alumnas y los alumnos que cursan el 5° y 6° año del nivel secundario. Durante la tarde, las y los estudiantes tuvieron la oportunidad de desplegar sus iniciativas como emprendedores, instalando puestos y ofreciendo diversos productos a las vecinas y los vecinos que se acercaron al predio. El objetivo principal de esta propuesta impulsada en la Plaza de los Egresados es brindar una herramienta concreta que les permita recaudar fondos destinados a solventar sus viajes de egresados, así como también financiar diversos proyectos educativos que elaboran colectivamente en las aulas.

Concientización en el predio y trabajo en las aulas

Además de las instancias de comercialización y emprendedurismo, la jornada en el Parque de la Unidad Nacional incorporó una importante dimensión pedagógica y social. En el marco del evento, se abordaron problemáticas de fuerte impacto e interés para la comunidad educativa, entre las que se destacaron el grooming y el bullying. Estas temáticas fueron trabajadas a través de exposiciones y charlas abiertas que tuvieron como base previa los trabajos e investigaciones realizados por el propio alumnado en el espacio de las aulas durante las semanas previas.



La actividad formal contó con la voz de autoridades del área de enseñanza municipal. En este sentido, la directora de Educación local, Cecilia Riegui, remarcó la significación de este tipo de encuentros para el distrito. La funcionaria sostuvo que ""para nosotros es importante acompañar a las instituciones educativas"

La Plaza de los Egresados forma parte del denominado Eje Distrital Interescuelas. Se trata de un programa que requiere un trabajo de coordinación conjunta y se encuentra articulado entre la Secretaría de Educación y Deportes, la Jefatura Distrital de Educación y los Centros de Estudiantes de Merlo. De esta forma, se busca sostener un trabajo articulado que involucre de manera directa tanto al Estado local…