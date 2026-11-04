Hurlingham se prepara para vivir el FESTIHUR: tres días de cine y proyecciones gratuitas

La apertura de esta nueva edición del FESTIHUR será el viernes 6 de noviembre, a partir de las 19:30hs, con la presentación de la Orquesta Sinfónica de Hurlingham. Luego se desarrollará la ceremonia inaugural, para todas las personas que se acerquen al Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Gdor. Vergara 2396), para dar paso a la proyección de Maleza, un cortometraje del realizador local Tomás Lazarowski.



Más tarde, a las 20:00hs, será el turno de "La Virgen de la Tosquera", dirigida por Laura Casabé y basada en dos cuentos de la escritora Mariana Enríquez. Así, la primera noche combinará música en vivo, cine realizado por productores locales y la proyección de una de las películas más esperadas del festival.



La programación incluirá una competencia de largometrajes con títulos como "Un cabo suelto", de Daniel Hendler; "El susurro", del uruguayo Gustavo Hernández; e "Hijo mayor", de Cecilia Kang. También se llevarán adelante competencias de cortometrajes. Además, es necesario destacar que durante el FESTIHUR se presentará una muestra internacional con producciones provenientes de Alemania, Brasil, Espala, Chile y Colombia.





Uno de los grandes atractivos de esta edición será la retrospectiva dedicada a Lucrecia Martel, una de las directoras más reconocidas del cine argentino. El ciclo permitirá volver a ver "La ciénaga", su ópera prima, y conocer "Nuestra tierra", su documental más reciente. Por su parte, el cine de la región tendrá protagonismo en la sección Hecho en Hurlingham, con la presentación de "Emi", de Ezequiel Enríquez Mena. A su vez, durante el desarrollo del FESTIHUR se llevará adelante la competencia Panorama Local, que reúne producciones de realizadores de la zona.



Además de las proyecciones, este festival de cine ofrecerá una clínica intensiva de guion cinematográfico durante los tres días. El sábado 7 de noviembre, Mariano Requena brindará la charla "De Homero a Nolan: ¿Por qué seguimos volviendo a la Odisea?". Mientras que el domingo 8 de noviembre se realizará la ceremonia de premiación, donde se conocerán los resultados de las distintas competencias.



Es importante destacar que todas las actividades se desarrollarán en el Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Gdor. Vergara 2396) con entrada libre y gratuita. La programación completa del FESTIHUR y toda la información detallada del mismo, se encuentra disponible en el sitio oficial de este festival de cine del oeste.