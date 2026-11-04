El Aeródromo de Morón celebró 100 años de historia con una jornada especial en el Museo Nacional de Aeronáutica

Con motivo de conmemorar un siglo de trayectoria aviadora en la región, el Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en la Base Aérea Militar Morón, realizó una Jornada de Historia Aeronáutica para celebrar los 100 años del Aeródromo Presidente Rivadavia. El encuentro se llevó a cabo el pasado sábado 31 de octubre y se organizó en conjunto con la Universidad Provincial de Ezeiza a través de su Instituto del Transporte, reuniendo a especialistas, investigadores y vecinos interesados en la aviación.

Paneles y referentes de la aviación local

La apertura institucional estuvo a cargo del director del museo, el comodoro (R) Javier Fernández, quien dio la bienvenida a los asistentes y recordó al recientemente fallecido comodoro (R) VGM Carlos Rinke. La jornada contó también con la participación activa de representantes de la Sociedad Argentina de Aviación y se estructuró en tres bloques expositivos para repasar la evolución del predio.



El primer tramo, centrado en los orígenes del aeródromo y su posterior desarrollo militar entre 1926 y 1951, fue expuesto por el suboficial mayor retirado Walter M. Bentancor, jefe del Departamento de Investigaciones Históricas del museo, junto al suboficial principal Mauricio Suárez, responsable del Departamento de Capacitación y Extensión Educativa. Luego, la etapa dedicada a la aviación comercial estuvo a cargo del arquitecto Pablo Luciano Potenze, quien repasó las operaciones de la histórica empresa Panagra en Morón, los proyectos de estaciones aéreas y los servicios de transporte con hidroaviones que formaron parte de las primeras décadas aviadoras.



Por su parte, el profesor Carlos Lupiáñez abordó el período que va desde 1972 hasta la actualidad. En su disertación repasó el funcionamiento de instituciones educativas clave radicadas en el lugar, como el Instituto Nacional de Aviación Civil y el Centro de Instrucción de Aeronavegantes y Técnicos Aeronáuticos, además de analizar los desafíos actuales que afronta el predio.

Música, patrimonio y 100 años de historia

La propuesta conmemorativa incluyó además la presentación en vivo del Ensamble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea Argentina, agrupación creada en 2019. Como parte del itinerario, los asistentes realizaron una visita guiada por la antigua terminal aeroportuaria, una icónica construcción de la década de 1940 que aún se conserva dentro del predio de la Base Aérea de Morón.



La historia formal del Aeródromo Presidente Rivadavia comenzó el 5 de febrero de 1926. Durante sus primeros años fue escenario del crecimiento civil del sector. Con la apertura del aeropuerto de Ezeiza en 1949, la base pasó a compartir tareas civiles y militares. Ya en 1951 se convirtió en sede de la VII Brigada Aérea y recibió a los Gloster Meteor, los primeros cazas de combate a reacción de la Fuerza Aérea Argentina.