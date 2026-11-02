La UNAHUR será sede de un seminario internacional

Este interesante debate académico, titulado "De lo local a lo global: los múltiples territorios de la universidad", tendrá lugar el miércoles 4 de noviembre, a partir de las 10:00hs, en el aula 011 de Trabajo Argentino (ubicada en la sede de Tte. Origone 151). El encuentro congregará a destacados especialistas en la materia y se presenta como una instancia clave para pensar el futuro de la educación superior en la región.



La jornada contará con la participación de representantes de universidades que integran la Organización Universitaria Interamericana (OUI). Es importante destacar que, a lo largo del seminario, se abordarán tres temas centrales pensados para desmenuzar los desafíos actuales en docencia, investigación y extensión. Estas son las funciones que estructuran la vida de las casas de estudios y que actualmente enfrentan nuevas demandas sociales, científicas y tecnológicas.





En relación a la Organización Universitaria Interamericana (OUI), es necesario remarcar su relevancia institucional: se trata de un organismo que agrupa a más de 250 instituciones de educación superior del continente con el fin de promover la cooperación académica. Su misión principal es impulsar la innovación, el desarrollo sostenible y la integración de las comunidades universitarias.



De este modo, la red funciona como un puente entre universidades de realidades muy distintas, que muchas veces comparten desafíos similares. La elección de la UNAHUR como sede de este seminario no es aleatoria ya que dicha casa de altos estudios fue seleccionada por su rol estratégico y su fuerte impronta territorial en el conurbano bonaerense.