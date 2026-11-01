Castelar: desbaratan dos búnkeres de droga y un policía terminó herido

Un operativo contra el narcomenudeo en el partido de Morón terminó con dos hombres detenidos y un efectivo de la Policía Federal herido, luego de que uno de los sospechosos intentara resistirse al arresto a los golpes.



Los allanamientos fueron llevados a cabo por la División Operativa Federal de Morón. Tras semanas de seguimientos encubiertos, los investigadores lograron establecer que dos domicilios ubicados en la calle Zapiola al 2600, a metros de la Colectora del Acceso Oeste, funcionaban en conjunto para la comercialización de estupefacientes.



Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado de Garantías Nº 1 de Morón, a cargo de la Dra. Laura Mariel Pinto, y a solicitud de la UFI Nº 9 especializada en estupefacientes, ordenó la irrupción en ambas viviendas.

El ataque al policía y los secuestros

El momento de mayor tensión se vivió al ingresar al primer inmueble. Allí, uno de los sujetos investigados intentó evitar su captura y se trenzó en un violento forcejeo con el personal policial. En medio de la lucha, el hombre le asestó un cabezazo a uno de los uniformados, provocándole una profunda herida cortante en la ceja izquierda.



El agente debió ser trasladado de urgencia al Hospital Churruca, donde recibió asistencia médica y tres puntos de sutura, encontrándose actualmente fuera de peligro.



Por su parte, el agresor fue reducido. Además de la causa por infracción a la Ley de Drogas, se le sumó una imputación por "Atentado contra la autoridad y lesiones", expediente que quedó en manos de la UFI Nº 7 de Morón, a cargo del fiscal Matías Rappazzo.



En total, el operativo culminó con el arresto de dos hombres, ambos argentinos y mayores de edad. Durante la requisa de las propiedades, los federales lograron incautar dosis de cocaína listas para su comercialización, una balanza de precisión, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa.



Desde el Ministerio de Seguridad recordaron a los vecinos que, ante movimientos sospechosos vinculados a la venta de drogas en sus barrios, pueden realizar denuncias de forma totalmente anónima y gratuita llamando al 0800-333-7642 o escribiendo al correo denunciadrogas@policiafederal.gov.ar.