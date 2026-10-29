León Gieco recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Oeste

Este reconocimiento académico fue entregado por el rector Gustavo Soos, a partir de una iniciativa impulsada por el Instituto de la Cultura Popular y el Pensamiento Nacional de dicha Casa de Altos Estudios. El acto contó con la participación de la comunidad universitaria, el intendente del Municipio de Merlo, Gustavo Menéndez, y autoridades del gobierno local.



Durante el encuentro, Menéndez destacó la figura del artista y su influencia en la historia cultural del país. En este sentido, lo definió como "un artista que atravesó a generaciones enteras de argentinos" con su prolífera obra. A través de sus canciones, Gieco supo retratar luchas sociales, desigualdades y procesos históricos.





Con una identidad artística que combina las raíces del folklore con la fuerza del rock nacional, León Gieco construyó un repertorio que forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. Una de sus composiciones más reconocidas es sin dudas "Solo le pido a Dios", la cual trascendió las fronteras y fue interpretada en distintos idiomas alrededor del mundo.



A lo largo de su carrera, el cantautor argentino también se destacó por su compromiso con los derechos humanos y la defensa de la memoria, además de su permanente acompañamiento a distintas expresiones culturales. Su emblemático proyecto "De Ushuaia a La Quiaca" representó una experiencia musical y documental que recorrió el país para registrar su diversidad cultural y artística. En ese camino, el músico dio lugar a artistas de distintas regiones, así como a pueblos originarios y nuevas generaciones de intérpretes.



Durante la ceremonia, el artista agradeció la distinción recibida y compartió un momento de cercanía con quienes participaron del homenaje. Entre los objetos que recibió se destacó un cuadro con una representación en collage de su rostro, realizado por la artista Gabriela Strucchi. La celebración tuvo también un cierre musical, cuando Gieco subió al escenario para interpretar algunas de sus canciones más reconocidas como "La memoria" y "En el país de la libertad".