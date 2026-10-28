Festejo arruinado en Ituzaingó: tres delincuentes robaron su moto y la desarmaron

Un vecino de Ituzaingó vivió un amargo momento luego de que un grupo de delincuentes le robara su motocicleta en la puerta de su propia casa, aprovechando un momento de distracción durante el festejo de cumpleaños de su hija. Si bien la víctima logró recuperar el vehículo poco tiempo después, los daños materiales transformaron el episodio en una pesadilla.



Ocurrió en la intersección de las calles Fader y Aquino. Por el movimiento de invitados en el domicilio, dejó su motocicleta Zanella Due 110 estacionada en la vereda. Sin embargo, tres sujetos que pasaban caminando por el lugar aprovecharon la ocasión, forzaron el trabavolante junto con el tambor de arranque y se llevaron el vehículo sin ser advertidos en el acto.



La preocupación inicial tuvo un giro inesperado horas más tarde, cuando un vecino se comunicó con la víctima para avisarle que había visto una moto tirada en las inmediaciones de la calle Caaguazú y la Ruta 21.



Al acudir junto con su suegro, el damnificado confirmó que se trataba de su motocicleta, por lo que decidieron emprender el regreso caminando y empujándola de vuelta a su hogar.



Lamentablemente, los ladrones tuvieron tiempo suficiente para vandalizarla. El vehículo apareció parcialmente desarmado, sin la chapa patente, sin las cachas laterales y con destrozos en el tablero, las luces y los apoyapiés. Como agravante, el dueño no contaba con seguro.