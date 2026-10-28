Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso presentan su nuevo disco con un show en Ituzaingó

Los emblemáticos músicos uruguayos Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso desembarcarán en Ituzaingó el próximo lunes 30 de noviembre para brindar un show conjunto en Casa Sonora. El concierto se enmarca dentro de una gira nacional donde presentan su más reciente material discográfico, grabado en vivo durante una presentación a sala llena en el histórico Teatro Solís de Montevideo.

La cita para disfrutar de este espectáculo de música rioplatense será a partir de las 21 horas en el espacio cultural ubicado en la calle Rondeau 173, en el centro de la localidad. Las entradas anticipadas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma digital TuEntrada, con un valor de $50.000.

Dos referentes de la música rioplatense

El encuentro promete ser una velada especial que reunirá en un mismo escenario a dos figuras centrales de la cultura uruguaya, con carreras que abarcan géneros como la canción de autor, el jazz, el rock y la experimentación sonora. La propuesta combina el universo poético y compositivo de Fernando Cabrera con la versatilidad instrumental y arreglística de Hugo Fattoruso.



Por un lado, Fernando Cabrera se posiciona como uno de los compositores e intérpretes más influyentes de Uruguay, con una trayectoria como solista atravesada por la búsqueda estética y letras de fuerte identidad. Por su parte, Hugo Fattoruso es un pianista, tecladista y compositor fundamental de la música popular de la región, recordado también por su participación en proyectos históricos como Los Shakers y Opa.

Del Teatro Solís a los escenarios locales

El disco que traen al conurbano bonaerense es el resultado directo del recital compartido en el Teatro Solís, donde ambos agotaron las localidades disponibles. Aquella jornada quedó registrada en vivo para dar origen a una producción que hoy los lleva a recorrer distintas salas del país.



En su llegada a Ituzaingó, los músicos realizarán un recorrido por sus respectivos repertorios y universos artísticos, ofreciendo al público una lectura particular de la canción popular rioplatense.



El recital de Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso se concretará el lunes 30 de noviembre a las 21 horas en Casa Sonora (Rondeau 173, Ituzaingó). Los pases pueden adquirirse previamente por TuEntrada.