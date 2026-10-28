Ellos también son vecinos: Esta semana inicia un taller de bienestar animal en Morón

Este jueves 29 de octubre a las 17 comienza un nuevo taller impulsado por el Municipio de Morón y destinado a aquellos vecinos y vecinas que poseen mascotas.





Se trata del taller de bienestar animal, una propuesta que forma parte del programa "Ellos también son vecinos" del gobierno local y que busca mejorar la calidad de vida de las mascotas del distrito.





El encuentro, que tendrá lugar en el Centro Municipal de Salud Animal (CEMSA) ubicado en Curupaytí al 1129 (entre Maza y Acha, Morón Sur) constará de cuatro clases presenciales de dos horas, siendo la primera clase teórica y, el resto, prácticas.





Según destacaron desde el Municipio de Morón, el taller de bienestar animal está destinado a indagar en la manera en que los dueños y las dueñas se vinculan con sus perros, buscando generar una relación positiva en base a las necesidades de las mascotas.







Además, el taller constará de un encuentro por semana cada jueves en la sede del CEMSA de Morón y estará a cargo del adiestrador del espacio, Gabriel Padovano.





La propuesta moronense está pensada como "un espacio para conocer las necesidades de los perros y aprender herramientas para construir un vínculo más positivo y saludable", comentaron desde el gobierno local.





Para inscribirse al taller de bienestar animal que se realizará en el Centro Municipal de Salud Animal (CEMSA) ubicado en Curupaytí al 1129 (entre Maza y Acha, Morón Sur) durante cuatro jueves seguidos a partir de este 29 de octubre a las 17, es necesario comunicarse al 1128348688 o al número 1168042017.