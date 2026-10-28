El Teatro Municipal Leopoldo Marechal de Moreno presentó su cartelera gratuita para noviembre

El Municipio de Moreno presentó la cartelera cultural correspondiente al mes de noviembre en el Teatro Municipal Leopoldo Marechal, ubicado en Asconapé 85, pleno Moreno Centro. Con una oferta variada que abarca comedia, música, transformismo, danza y encuentros comunitarios, la Comuna confirmó que todas las propuestas cuentan con entrada libre y gratuita. Las localidades se retiran de manera presencial en la boletería de la sala una hora antes del comienzo de cada función.

La agenda cultural para la primera quincena

La programación del espacio municipal arrancará el viernes 6 a las 21 horas con la obra "Las Garibaldis", una comedia dramática atravesada por el humor negro que aborda los conflictos familiares entre dos hermanas ancianas. Al día siguiente, el sábado 7, la sala ofrecerá tres funciones (a las 19, 20:30 y 22 horas) de "Otra de Tiros", Episodio 8, una comedia clown apta para todo público ambientada en el Lejano Oeste que transita su segunda temporada.



El viernes 13 a las 21 horas llegará el turno de "Falladísimas", un espectáculo de revista y transformismo encabezado por Gony Zárate y Maury Ober, que combina vestuario, música e interacción con el público. Por su parte, el sábado 14 a las 21 horas se presentará el Ballet Folklórico Municipal con la producción "Moreno, un mismo suelo, muchas identidades", donde sus cuatro categorías interpretarán diversas expresiones de las raíces y tradiciones locales.

Congreso comunitario, obras destacadas y cierre universitario

La segunda parte del mes comenzará el viernes 20, de 12 a 22 horas, con el 17.º Festival y Congreso Latinoamericano de Arte hacia la Desmanicomialización. La jornada, organizada por la Red Argentina de Arte y Salud Mental, reunirá a artistas y delegaciones para debatir sobre la inclusión social a través de las prácticas artísticas.



El sábado 21 a las 21 horas subirá a escena "La Misma", obra de Nina Ferrari recomendada para mayores de 16 años, que explora el universo femenino entre lo real y lo metafísico. En tanto, el viernes 27 a las 21 horas se estrenará "Las Visitas", texto de Jorge Palant que refleja la relación entre una señora y su criada en la sala de espera de un consultorio.



El cierre de la programación tendrá lugar el sábado 28 a las 20:30 horas con la muestra anual de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde sus estudiantes expondrán un trabajo colectivo de folklóre, música y actuación.