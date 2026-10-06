6 de oct. de 2026
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Una propuesta innovadora: La UNLaM tendrá su primera residencia universitaria

Melina Alderete

1 min de lectura

La Casa de Altos Estudios anunció que está construyendo un espacio para alojar a estudiantes y docentes de otros países y provincias argentinas.

Una propuesta innovadora: La UNLaM tendrá su primera residencia universitaria
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Esta semana, la Universidad Nacional de La Matanza anunció oficialmente la creación de una residencia universitaria dentro de su predio ubicado en San Justo.

Se trata de la primera iniciativa de este estilo en la Casa de Altos Estudios y estará destinada a alojar estudiantes y docentes de otros países y de diversas provincias argentinas.

La residencia cuenta con una superficie de 800 metros cuadrados aproximadamente y cuenta con dos plantas, pensadas para alojar a 24 personas.

Según destacaron desde la UNLaM, el espacio "es una obra pensada para fortalecer el desarrollo académico, deportivo e internacional".

En ese sentido, además de alojar a alumnos y profesores, la nueva residencia podrá alojar a delegaciones deportivas nacionales e internacionales.

En su composición edilicia, la residencia cuenta con una planta baja con cuatro aulas preparadas para 160 estudiantes.

En el primer piso, el espacio posee 12 habitaciones dobles con baños incorporados, destinadas a estudiantes, y una sala de estar para compartir.

Con este proyecto, la UNLaM vuelve a reafirmar su compromiso con la educación pública, gratuita y de calidad, apostando por la inclusión educativa y el ascenso social.

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