"Volvemos a salir a las calles para celebrar nuestro orgullo, defender nuestras conquistas y seguir luchando". Así confirmaron desde la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo de Morón la realización de la quinta edición del evento este año.



La fecha elegida será el sábado 12 de diciembre y, según adelantaron desde la entidad, el encuentro tendrá como ejes principales la construcción de una alternativa democrática, orgullosa, antifascista y antirracista.



La jornada pactada para mediados de diciembre constituirá la quinta edición del evento disidente moronense: En el 2022, se llevó a cabo la primera edición de la Marcha del Orgullo de Morón, con una amplia participación de activistas, emprendedorxs y organizaciones del oeste.



En aquel debut, Morón se sumó a la larga lista de lugares conurbanos y federales que se unen a la visibilización disidente. Durante el mes de noviembre del 2022, se realizaron aproximadamente 20 marchas, que incluyeron los partidos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Mar de Ajó, Tandil, Olavarria, Campana, Arrecifes, Junín, Campana, Luján y Pergamino.



"Nos encontraremos en Morón para celebrar nuestras identidades, defender nuestros derechos y seguir luchando en nuestros territorios para vivir con libertad, igualdad y sin violencias", destacaron desde la organización de la Marcha del Orgullo moronense.



Aunque todavía no hay mayor información sobre la convocatoria a artistas y feriantes, ni sobre el recorrido oficial de la marcha, desde la entidad sostuvieron que próximamente adelantarán más detalles sobre los pormenores del evento.