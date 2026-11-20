El próximo 3 de diciembre se inaugurará de forma definitiva el nuevo "Oeste Outlet", el famoso shopping de Haedo que supo ser un punto de encuentro para los vecinos y las vecinas.



Luego de su incorporación por el Grupo IRSA, el anteriormente conocido como "Showcenter" se reinventó en formato Premium Outlet, una propuesta que contará con más de 50 locales de marcas nacionales e internacionales, un patio gastronómico renovado y 14 salas de cine.



Entre las marcas que formarán parte de esta nueva etapa del histórico shopping del oeste, se encuentran Miniso, Neverland, Levi’s, Nike, Adidas, Cuesta Blanca, Equus y Portsaid.



Por fuera de lo estrictamente comercial, el espacio contará con un renovado sector de gastronomía, en donde se reunirán diversas marcas como McDonald's, KFC, Burger King y Café Martínez, además de propuestas locales de Haedo como Tripendo y Punto Verona.



Asimismo, el complejo mantendrá sus 14 salas de cine, una decisión que lo posiciona entre los más grandes del país. Además, para seguir apostando al entretenimiento en familia y amigos, también se sumará un espacio recreativo de más de 3.000 metros cuadrados.



"Esta apertura refleja nuestro compromiso con seguir invirtiendo y desarrollando espacios de encuentro que acompañen las necesidades y preferencias de cada comunidad”, destacó Gastón Manganiello, CMO de Grupo IRSA, respecto de la próxima inauguración del espacio comercial.



Según informaron desde el Grupo IRSA, la inauguración oficial del "Oeste Outlet" se presentará como una jornada especial que incluirá música, actividades lúdicas, shows y distintas experiencias para disfrutar en familia.



Las propuestas se desarrollarán durante todo el día y serán con acceso libre y gratuito. Además, durante la apertura del nuevo shopping, habrá premios, regalos y sorteos para los y las visitantes.