El intendente de Morón, Lucas Ghi, encabezó hoy una reunión de carácter urgente con los comerciantes de la zona céntrica del distrito para delinear estrategias que permitan acelerar las obras de repavimentación sobre la calle 25 de Mayo.



El encuentro, desarrollado en el Salón Mariano Moreno del Palacio Municipal, se enmarca en una política de diálogo activo entre el Estado local y el sector privado. El objetivo principal de la jornada fue consensuar medidas concretas para reducir los plazos técnicos de ejecución y restablecer la circulación vehicular en una de las arterias más transitadas y de mayor valor comercial del partido.

El impacto comercial y la necesidad de celeridad

La calle 25 de Mayo no es solo una vía de tránsito; es un corredor comercial estratégico que concentra una alta densidad de pequeñas y medianas empresas (PyMES). El cierre temporal para la ejecución de los trabajos de repavimentación generó inquietud en el sector comercial, dado que la restricción vehicular suele traducirse en una merma en la afluencia de consumidores.



Durante la mesa de trabajo, de la cual participaron los máximos responsables del gabinete municipal y los equipos técnicos de la Secretaría de Planificación Estratégica, se evaluaron distintas alternativas operativas. El desafío central radica en lograr un equilibrio técnico: disminuir los tiempos de la contratista sin comprometer la calidad de los materiales ni la vida útil del nuevo pavimento.

Detalle técnico y habilitación inminente

La repavimentación de arterias céntricas requiere de procesos específicos, especialmente en lo que respecta a los tiempos de fraguado del hormigón y la compactación de las bases, pasos ineludibles para soportar el tránsito intensivo y las cargas pesadas de los colectivos y camiones de distribución.



En este marco, la directora de Redes e Infraestructura del Municipio, Sandra Gerace, fue la encargada de brindar las precisiones técnicas frente a los comerciantes. La funcionaria ofreció un diagnóstico actualizado sobre el estado de las tareas y aportó certidumbre respecto a los plazos inmediatos.

"Los trabajos más complejos de remoción y preparación del suelo ya han sido ejecutados. Actualmente nos encontramos en la fase final de consolidación. De acuerdo a las evaluaciones de nuestro equipo técnico, se prevé habilitar la circulación vehicular en los próximos días de forma segura", detalló Gerace durante su intervención.

Las cifras que maneja la Secretaría de Planificación Estratégica respaldan la urgencia de la reapertura: por la calle 25 de Mayo circulan diariamente más de 12.000 vehículos particulares y múltiples líneas de transporte público, lo que la convierte en un nodo neurálgico para la conectividad de la zona oeste. La normalización de este flujo es vital para reactivar el ecosistema comercial circundante.

El compromiso del Ejecutivo Municipal

El rol del Estado como mediador y ejecutor fue el eje del cierre de la jornada. El intendente Lucas Ghi escuchó los planteos y demandas del sector privado, reconociendo la validez del reclamo comercial. Para resolver la situación, el jefe comunal asumió un rol activo en la renegociación de los plazos operativos con la empresa privada encargada de ejecutar la obra.