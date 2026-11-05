Falleció Patricia Walsh, dirigente política e hija de Rodolfo Walsh

La dirigente política, psicóloga social, periodista y exdiputada nacional Patricia Walsh falleció en las últimas horas a los 74 años de edad. Su deceso se produjo tras enfrentar severas complicaciones respiratorias que la mantuvieron internada durante sus últimos días. Hija del histórico periodista Rodolfo Walsh, Patricia logró forjar una identidad política propia y dejó una huella imborrable en la historia legislativa y judicial de la República Argentina, al ser la principal impulsora de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.



El fallecimiento de la dirigente generó un profundo pesar en el arco político nacional, especialmente en los sectores vinculados a la defensa de los derechos humanos, donde su figura es reconocida como un pilar fundamental en la búsqueda de la memoria, la verdad y la justicia.

El último adiós tras una compleja internación

Desde hacía varios días, Patricia Walsh se encontraba internada en la clínica Suizo Argentina, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según los partes médicos e informaciones brindadas por su círculo íntimo, la exlegisladora había sido sometida a una intervención quirúrgica en uno de sus pulmones.



Si bien la operación se realizó de acuerdo a los protocolos previstos, en el período posoperatorio devinieron complicaciones de carácter severo. Estas derivaron en un cuadro de neumonía aguda que su sistema inmunológico no logró superar, lo que produjo el desenlace fatal.

La caída de la impunidad: su mayor hito legislativo

El nombre de Patricia Walsh quedará ineludiblemente ligado a uno de los procesos institucionales más importantes de la Argentina democrática contemporánea. Como diputada nacional, cargo que ocupó entre los años 2001 y 2005 tras ser electa por la Ciudad de Buenos Aires, fue la autora y principal promotora del proyecto para declarar la nulidad insanable de las normativas que habían garantizado la libertad de los represores de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).

“En el Congreso, mi primer proyecto va a ser pedir la nulidad absoluta de las leyes de impunidad y del indulto. Porque yo soy una militante por los derechos humanos. Ese es mi compromiso más importante”. (Patricia Walsh, declaración pública al asumir su banca en 2001)

Esa promesa de campaña se convirtió en una realidad. Las leyes de Punto Final (Ley 23.492, sancionada en 1986) y Obediencia Debida (Ley 23.521, sancionada en 1987) habían paralizado los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado durante casi dos décadas. La legislación impulsada por Walsh determinaba que ambas normativas eran inconstitucionales y nulas de nulidad absoluta, al tratarse de crímenes de lesa humanidad que, según el derecho internacional, son imprescriptibles.



El tratamiento de este proyecto concluyó de manera exitosa en agosto de 2003, durante los primeros meses del gobierno del expresidente Néstor Kirchner, contando con el apoyo transversal de diversos sectores parlamentarios. Las crónicas legislativas de aquella jornada histórica relatan un recinto colmado de emoción. Al finalizar la maratónica sesión, diputados de diferentes bancadas y extracciones partidarias hicieron fila para acercarse a la banca de Walsh, saludarla y reconocer su perseverancia.

El impacto numérico: las cifras de la justicia

El aporte al andamiaje judicial que propició el accionar de Walsh no fue meramente simbólico, sino que se tradujo en resultados concretos que modificaron la jurisprudencia del país. La anulación de estas normativas en el Congreso allanó el camino para que, en 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara su inconstitucionalidad, reabriendo los tribunales para los juicios de lesa humanidad.



Según los datos oficiales aportados por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), dependiente del Ministerio Público Fiscal de la Nación, el impacto de esta medida ha sido monumental. Hasta el último informe de la dependencia:





Se dictaron más de 300 sentencias en todo el territorio nacional.

en todo el territorio nacional. Fueron condenados más de 1.150 represores por delitos de secuestro, tortura, homicidio y apropiación de menores.

por delitos de secuestro, tortura, homicidio y apropiación de menores. Se abrieron más de 3.400 expedientes y causas judiciales que antes de 2003 se encontraban bloqueadas por la existencia de las leyes del perdón.





Estas cifras, que respaldan el impacto institucional de la exlegisladora, dimensionan cómo un solo proyecto de ley logró transformar el paradigma de justicia de un país entero, sentando un precedente que hoy es observado y estudiado por tribunales de todo el mundo.

Rodolfo Walsh, su padre

El peso de la tragedia familiar y la resiliencia

Patricia nació en 1952 y su vida estuvo atravesada desde muy temprano por el compromiso político, la conciencia de clase y la tragedia. Fue hija de Rodolfo Walsh, una de las figuras más importantes de la literatura y el periodismo de investigación del siglo XX, autor de la emblemática obra Operación Masacre.



Patricia tenía apenas 24 años cuando su hermana, Victoria (Vicki), fue asesinada en 1976 en un enfrentamiento fraguado que en realidad constituyó un operativo militar de exterminio. Un año más tarde, cuando Patricia tenía 25 años, su padre fue emboscado, acribillado y desaparecido el 25 de marzo de 1977, justo un día después de haber publicado la histórica "Carta abierta de un escritor a la Junta Militar".



Lejos de paralizarse por el terror, y a pesar de sufrir una férrea persecución que la obligó a mantener un perfil de extrema cautela, Walsh reimpulsó su actividad pública tras el retorno a la democracia en 1983. En los albores de la recuperación institucional, fue una de las primeras en brindar testimonio y denunciar los crímenes perpetrados contra su familia ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).



Con los años, su testimonio y acusación directa a los represores de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) resultaron fundamentales. Logró declarar en las causas reabiertas gracias a la nulidad de las leyes que ella misma había redactado, cerrando así un círculo de dolor y justicia.

Trayectoria política: la construcción desde la izquierda

Si bien la historia de su padre la marcó a fuego, quienes compartieron espacios con ella destacan que nunca se valió de su apellido ilustre para escalar posiciones. Su militancia fue orgánica y sostenida en el tiempo. Sus primeros pasos políticos se dieron en los pasillos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) durante la dura dictadura de Juan Carlos Onganía, entre 1966 y 1970. A lo largo de su vida, se desempeñó en diversos ámbitos laborales, trabajando como periodista en distintas redacciones, ejerciendo la psicología social y también desempeñándose como empleada pública. Asimismo, formó parte activa de la agrupación H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio).



Como dirigente, Patricia promovió constantemente la unidad de la izquierda argentina en tiempos de alta fragmentación política. Su capacidad de liderazgo la llevó a encabezar diversas fórmulas electorales en los momentos más álgidos de la historia reciente:





Candidaturas Presidenciales: Representó a la izquierda como candidata a la Presidencia de la Nación en dos oportunidades. En 1999, lideró la boleta de la alianza Izquierda Unida (coalición conformada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista). Posteriormente, en las trascendentales elecciones de 2003, posteriores al estallido social, volvió a postularse para la máxima magistratura.

Representó a la izquierda como candidata a la Presidencia de la Nación en dos oportunidades. En 1999, lideró la boleta de la alianza Izquierda Unida (coalición conformada por el Movimiento Socialista de los Trabajadores y el Partido Comunista). Posteriormente, en las trascendentales elecciones de 2003, posteriores al estallido social, volvió a postularse para la máxima magistratura. Gestión Porteña: En el año 2000 fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posicionándose como una de las voces disidentes frente a las políticas de austeridad.

En el año 2000 fue candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, posicionándose como una de las voces disidentes frente a las políticas de austeridad. Labor Parlamentaria en CABA: Ocupó una banca como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires entre 2007 y 2009. Su mandato tuvo la particularidad de ser compartido en un período de cuatro años con otro dirigente de su armado político, una práctica innovadora de rotación de bancas utilizada por ciertos sectores de la izquierda para garantizar la representación plural.