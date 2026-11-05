Ituzaingó: Espacio Trama presentó su propuesta de talleres para noviembre

Desde su fundación, el Espacio Trama, un lugar de encuentro que cobró vida con el firme objetivo de transformar el entorno local a través de la autogestión, invita a los vecinos a sumergirse en el mundo del arte. Estratégicamente situado en Gral. Miguel Soler 80, a tan solo una cuadra de la estación de trenes, el lugar abre sus puertas a toda la comunidad.



Vale la pena destacar que este proyecto independiente es gestionado con gran dedicación por los artistas locales Val, Mariet y Gero, quienes apostaron por fomentar los lazos comunitarios. Tras su inauguración, en agosto de 2025, el lugar se ha consolidado rápidamente como un refugio indispensable en el complejo contexto social actual.





Las personas que frecuentan este espacio destacan constantemente su atmósfera cálida y colaborativa, la cual fue diseñada específicamente para favorecer el encuentro de la comunidad. Cada uno de los rincones de estas instalaciones fue ambientado de forma autogestiva, buscando funcionar siempre como un necesario espacio de contención y de libre expresión.

Propuesta de talleres y seminarios disponibles en noviembre en Espacio Trama





Para comenzar este nuevo mes de la mejor manera, desde el espacio compartieron una grilla con su nutrida y variada agenda de talleres y seminarios. Entre estos se pueden encontrar xilografía, dibujo, acuarela y artes visuales, aunque el listado completo es el siguiente:



