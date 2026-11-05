Robó una tarjeta en el Hospital Güemes, compró en un supermercado de Ituzaingó y fue detenido

Cayó el autor de una estafa contra un trabajador de la salud: le robó la tarjeta de débito dentro de la guardia del Hospital Güemes, gastó más de 220 mil pesos en un supermercado de Ituzaingó y terminó detenido.



El hecho se originó a principios de junio, cuando un trabajador de la salud de 54 años que se desempeña en el Hospital Güemes de Haedo denunció que, durante su jornada laboral en el sector de guardia, le robaron su tarjeta de débito del Banco Nación.



Al revisar sus movimientos bancarios, la víctima constató que le habían realizado doce compras no autorizadas en pocas horas por una cifra cercana a los 222 mil pesos, una de ellas en el Carrefour de Ituzaingó.

La pista clave: cámaras y un yeso

A raíz de la denuncia, la UFI N° 8 de Morón le encomendó a la DDI Morón la investigación del caso. Tras analizar las cámaras de seguridad del hospital y del centro comercial donde se realizaron los gastos, los detectives lograron identificar al autor material del fraude.



Se trataba de un hombre de 37 años, hijo de una empleada del centro de salud, cuya seña particular más evidente en los registros fílmicos era que llevaba la mano izquierda inmovilizada con un yeso.



Con las pruebas reunidas, el Juzgado de Garantías N° 5 libró la orden de detención correspondiente.

Detención y secuestros

El operativo para dar con el sospechoso se concretó en la intersección de las calles Palmar y Mariano Acosta, en Merlo norte. En ese lugar, los efectivos policiales interceptaron y detuvieron al acusado.



Además de concretar su arresto, la Policía procedió al secuestro de un teléfono celular Samsung y de una camioneta Chevrolet Tracker roja vinculada a la investigación.



El detenido quedó a disposición de la Justicia, imputado por los delitos de "Defraudación mediante el uso de tarjeta de débito sustraída". En las próximas horas será trasladado a los tribunales de Morón para prestar declaración indagatoria.