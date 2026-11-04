Detienen a una joven de 21 años acusada de tentativa de homicidio tras una pelea en Villa Tesei

Una joven de 21 años fue detenida en las últimas horas en la localidad de Villa Tesei, partido de Hurlingham, acusada de haber participado en una agresión contra un hombre, quien debió ser hospitalizado. El hecho es investigado como un "homicidio en grado de tentativa".



El violento episodio se originó el pasado 8 de octubre, en las inmediaciones de las calles La Trilla y Fitz Roy. En ese lugar, un hombre mantuvo una confrontación con otro sujeto.



Según la investigación policial, en plena pelea intervino la pareja del agresor, una joven de 21 años, quien lo habría ayudado utilizando un elemento metálico con el que le propinó una profunda herida en la zona abdominal.



Tras el ataque, el herido debió ser asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud de la zona, para luego ser derivado al Hospital Dr. Luis Güemes de Haedo debido a la gravedad de la lesión.

Los allanamientos y la detención

A raíz de la denuncia, la UFI N° 6 de Morón le encomendó a la DDI Morón la realización de tareas investigativas para esclarecer el hecho. Mediante el análisis de pruebas y seguimientos, los detectives lograron identificar a los presuntos autores y ubicar dos domicilios vinculados a la maniobra en Villa Tesei. Con las pruebas recolectadas, la Justicia libró las correspondientes órdenes de allanamiento.



El operativo se concretó en un domicilio situado sobre la calle La Trilla, donde los efectivos policiales lograron dar con el paradero de la sospechosa y efectivizar su captura.



Desde el Ministerio Público Fiscal avalaron lo actuado por la DDI y dispusieron la notificación formal de la detención de la joven por el delito de "Homicidio en grado de tentativa". En las próximas horas será trasladada a sede judicial para prestar declaración indagatoria, mientras continúan las diligencias para dar con el paradero del coautor del ataque.