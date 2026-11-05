Merlo: llega una nueva edición de la Feria del Encuentro Cultural a Parque San Martín con gastronomía y shows en vivo

Una nueva edición de la Feria del Encuentro Cultural D'gustar llega al partido de Merlo para ofrecer cuatro jornadas consecutivas de entretenimiento, música en directo y gastronomía internacional. El evento se llevará a cabo entre el viernes 6 y el lunes 9 de noviembre en la Plaza Manuel Belgrano, ubicada en Manuel Gómez Fretes 4150, en la localidad de Parque San Martín. Las actividades abrirán sus puertas a partir de las 12:00 horas, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad.

Gastronomía, diversión y shows para toda la familia

Según explicaron desde la organización de la actividad, la propuesta busca ser ""Una fiesta para la familia que se vive a pleno: colores, ritmos y sabores de todo el mundo"". Durante el fin de semana y el inicio de la semana, los asistentes podrán recorrer más de 30 propuestas gastronómicas con platos típicos provenientes de diversos países, además de disfrutar de opciones de entretenimiento pensadas para todas las edades.



El festival contará con la presentación de más de 30 espectáculos artísticos sobre el escenario principal a lo largo de las cuatro jornadas. Desde el equipo organizador remarcaron que el evento ofrecerá ""cuatro días de música, gastronomía y pura diversión para la familia"", consolidando una variada propuesta de esparcimiento en la zona oeste del conurbano.

Cronograma completo de shows en vivo

La grilla de espectáculos musicales se iniciará el viernes 6 de noviembre a partir de la tarde. A las 18:00 hs abrirá el escenario Anahi Mejias, seguida a las 19:00 hs por Flavia Ávila. La jornada continuará a las 20:00 hs con el show de René a puro Ritmo y tendrá su cierre a las 21:00 hs a cargo de Jm al Ritmo.



El sábado 7 de noviembre, la música sobre el escenario principal comenzará a las 17:00 hs con el Grupo Sol. Posteriormente se presentarán Las Guerreras K-pop a las 18:00 hs, Ojos de Búho a las 19:00 hs, Valentino Costanzi a las 19:30 hs, Paula Morena a las 20:00 hs y el cierre estelar de la fecha estará a cargo de El Súper Quinteto a las 21:30 hs.



Para el domingo 8 de noviembre se ofrecerá un extenso programa que arrancará a las 16:00 hs con Martina Caruzzo, continuando con Gustavo Videla a las 16:30 hs, Victor Gutierrez a las 17:00 hs, Abril Rojas a las 17:30 hs y Brenc a las 18:00 hs. Más tarde será el turno de Pablo Scocci a las 18:30 hs, Agusz a las 19:00 hs, el conjunto Raíces de mi Tierra a las 19:30 hs, Lucio Capu a las 20:00 hs y el espectáculo final de Damaris a las 21:30 hs.



La última jornada se llevará a cabo el lunes 9 de noviembre. La grilla musical comenzará a las 17:00 hs con Nayzth Rock, seguida por La Grieta a las 18:00 hs, Xavier Melly a las 19:00 hs, La banda del Papu a las 20:00 hs y el cierre definitivo del encuentro a las 21:00 hs con Cumbia Sonora.