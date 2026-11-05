Aire acondicionado portátil: qué tener en cuenta ante olas de calor

Las olas de calor en Argentina se vuelven cada vez más intensas y frecuentes, con temperaturas que superan los 35°C en gran parte del país durante el verano. En este contexto, contar con un sistema de climatización eficiente dejó de ser un lujo para convertirse en una necesidad real. Un aire acondicionado portatil representa una solución práctica y accesible para combatir el calor extremo, especialmente en hogares donde la instalación de equipos fijos resulta complicada o costosa.



A diferencia de los sistemas split tradicionales, los equipos portátiles ofrecen movilidad y no requieren obras de instalación permanente. Sin embargo, elegir el modelo adecuado y conocer sus características técnicas marca la diferencia entre disfrutar de un ambiente fresco o terminar decepcionado con la inversión. Te contamos todo lo que necesitás saber para tomar la mejor decisión.

Capacidad de enfriamiento: el factor clave

La capacidad de refrigeración se mide en frigorías o BTU (British Thermal Units), y determina qué tan efectivo será el equipo para enfriar un espacio determinado. Como regla general, se necesitan aproximadamente 50 frigorías por metro cuadrado en ambientes con altura de techo estándar y buena aislación.



Para una habitación de 20 metros cuadrados, un equipo de 2.500 frigorías (aproximadamente 10.000 BTU) resulta suficiente. Si el ambiente tiene ventanas grandes, techos altos o mala aislación térmica, conviene sumar entre 15% y 20% más de capacidad. Los equipos subdimensionados trabajan constantemente sin alcanzar la temperatura deseada, consumen más energía y se desgastan prematuramente.



Un aire acondicionado portátil bien elegido puede reducir la temperatura ambiente entre 8 y 12 grados respecto al exterior, siempre que la instalación sea correcta y el espacio esté adecuadamente cerrado.

Instalación y ventilación: aspectos fundamentales

Aunque se llamen "portátiles", estos equipos requieren una instalación básica para funcionar correctamente. Todos los modelos extraen el aire caliente del ambiente y lo expulsan mediante un tubo flexible que debe salir hacia el exterior, generalmente por una ventana o puerta.



El kit de ventana incluido permite adaptar el tubo a diferentes tipos de aberturas, pero es fundamental que quede bien sellado para evitar que entre aire caliente del exterior. Cuanto más corto sea el recorrido del tubo de escape, mejor será la eficiencia del equipo. Lo ideal es que no supere los 1,5 metros de longitud.



Además, estos equipos generan condensación que se acumula en un tanque interno. Algunos modelos cuentan con sistema de auto-evaporación que minimiza el mantenimiento, mientras que otros requieren vaciar el depósito manualmente cada cierto tiempo. Verificar este aspecto antes de comprar evita sorpresas desagradables.

Consumo energético y eficiencia

El consumo eléctrico de un aire acondicionado portátil varía según su capacidad y eficiencia energética. Un equipo de 2.500 frigorías consume aproximadamente entre 1.000 y 1.400 watts por hora de funcionamiento continuo.



La etiqueta de eficiencia energética indica qué tan bien aprovecha la electricidad para generar frío. Los equipos clase A o superiores resultan más caros inicialmente, pero generan ahorros significativos en la factura de luz a mediano plazo. Durante una ola de calor, donde el equipo funciona muchas horas diarias, esta diferencia se nota considerablemente.



Los modelos con función inverter ajustan automáticamente la potencia de trabajo según la temperatura ambiente, evitando ciclos de encendido y apagado constantes que aumentan el consumo. Esta tecnología puede reducir el gasto energético hasta un 30% comparado con equipos convencionales.

Funciones adicionales que marcan la diferencia

Más allá de enfriar, los equipos modernos incorporan funciones que mejoran el confort y la versatilidad. El modo deshumidificador resulta especialmente útil en zonas húmedas como el litoral argentino, donde la sensación térmica empeora por la humedad ambiente.



La función ventilador permite usar el equipo sin refrigeración, ideal para días templados donde solo se necesita circulación de aire. El temporizador programable ayuda a encender o apagar el equipo automáticamente, permitiendo llegar a una casa fresca sin dejarlo funcionando todo el día.



El control remoto facilita ajustar la temperatura sin levantarse, mientras que algunos modelos más avanzados ofrecen conectividad wifi para manejarlos desde el celular. Durante una ola de calor, poder encender el aire acondicionado portátil antes de llegar a casa representa un verdadero alivio.

Nivel de ruido y ubicación en el ambiente

El ruido operativo es una consideración importante, especialmente si se planea usar el equipo en dormitorios. Los niveles varían entre 45 y 65 decibeles según el modelo y la potencia de trabajo. Para referencia, 50 decibeles equivalen aproximadamente al sonido de una conversación normal.



Los equipos más silenciosos suelen incluir modos nocturnos que reducen la velocidad del ventilador y ajustan gradualmente la temperatura para no interrumpir el descanso. Ubicar el equipo lo más lejos posible de la zona de descanso, sin obstruir las rejillas de ventilación, ayuda a minimizar las molestias sonoras.



Las ruedas incorporadas facilitan mover el equipo entre habitaciones según la necesidad, permitiendo enfriar el living durante el día y el dormitorio por la noche con un solo aparato.

Mantenimiento básico para prolongar la vida útil

Los filtros de aire requieren limpieza cada 15 días durante uso intensivo. Este mantenimiento simple mejora la eficiencia del equipo y la calidad del aire que respiramos. La mayoría de los filtros son lavables con agua y jabón neutro, secándolos completamente antes de reinstalarlos.



Revisar periódicamente el tubo de escape asegura que no esté obstruido ni doblado en exceso. Al finalizar la temporada de calor, conviene guardar el equipo en un lugar seco, preferentemente con su caja original, para protegerlo del polvo y la humedad.