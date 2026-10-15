El artista Hugo Echarri presenta la muestra 'Esperando el derrame' en la Casa de la Cultura de Merlo

La Casa de la Cultura del partido de Merlo alberga la muestra artística denominada ""Esperando el derrame"", perteneciente al artista plástico bonaerense Hugo Echarri. La exposición se encuentra disponible para todos los vecinos y vecinas del distrito con entrada libre y gratuita, y permanecerá abierta hasta el viernes 16 de octubre en el edificio comunal ubicado en la esquina de Av. Calle Real y Padre Espinal.



La comunidad local y el público en general pueden acercarse a recorrer la obra pictórica de lunes a viernes en el horario de 10 a 16 hs. Se trata de un evento cultural abierto que busca poner al alcance de toda la ciudadanía creaciones de destacados exponentes del arte en la provincia.

Inauguración de una muestra itinerante

Durante la presentación formal de las obras en las instalaciones comunales, el propio Hugo Echarri valoró la apertura de las instalaciones locales para recibir su trabajo. El artista plástico bonaerense puntualizó el sentido de esta colección itinerantemente proyectada que inicia su recorrido oficial en el distrito de Merlo.



""Estoy muy agradecido con las autoridades de poder presentar mis obras en la Casa de la Cultura. Se trata de una muestra itinerante, que se inaugura acá. Se trata de un registro como artista plástico de la gente que está esperando el derrame económico que nunca llega"", remarcó Hugo Echarri sobre el contenido conceptual y la temática que atraviesa las obras exhibidas en la sala.

La agenda cultural en el distrito

Esta exhibición artística se suma al conjunto de actividades que lleva adelante de manera permanente la Secretaría de Cultura de Merlo. Según explicaron desde la dependencia municipal, la repartición impulsa cada semana nuevas exposiciones, muestras, talleres y eventos totalmente gratuitos con la finalidad de difundir el trabajo artístico local y promover la formación técnica y expresiva en distintas disciplinas entre la comunidad.



Para aquellos vecinos, vecinas o entidades que requieran mayor información sobre las muestras actuales o sobre las diferentes propuestas dictadas en el municipio, la Secretaría de Cultura de Merlo atiende en su sede central ubicada en Colón y Riobamba, 1° Piso. Además, la repartición municipal mantiene abiertas sus vías de contacto telefónico a través de las líneas (0220) 483-2403, (0220) 485-4213 y (0220) 486-3241 para responder inquietudes sobre la programación cultural disponible en el partido.