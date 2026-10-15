Morón: organizan una visita guiada por los rincones ocultos de la Catedral Basílica

La actividad propone recorrer sectores habitualmente cerrados al público y descubrir historias que forman parte de la identidad del distrito. El encuentro comenzará a las 14:30hs y tendrá una duración aproximada de tres horas. Debido a que los cupos son limitados, quienes quieran participar deberán inscribirse previamente.



El recorrido incluirá distintos espacios de la Catedral, entre ellos el templo, el antiguo cementerio, el museo, el sótano y las torres. La propuesta está destinada a quienes tengan interés en conocer el patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de Morón desde una perspectiva diferente. Se trata de una oportunidad para conocer de cerca parte de la historia local y el valor que conserva este lugar para la comunidad.

Para participar, será necesario enviar un correo electrónico a museocbm@gmail.com, indicando el nombre y apellido de cada persona interesada. La actividad cuenta con un cupo máximo de 35 participantes, por lo que la inscripción no garantiza automáticamente un lugar. Solo podrán asistir quienes reciban la confirmación correspondiente por parte de la organización. Además, se solicita una colaboración voluntaria destinada a sostener las tareas que lleva adelante el museo.



Entre los tesoros que conserva el edificio se encuentran documentos de gran valor histórico, como el acta de colocación de la piedra fundamental de la actual Catedral, fechada en 1868. También alberga el archivo parroquial más antiguo de la zona oeste, cuyos registros se remontan a 1796. Durante muchos años, desde esta parroquia se registraron nacimientos, matrimonios y defunciones correspondientes a un extenso territorio que iba desde Caballito hasta el río Salado. Esa documentación constituye una fuente fundamental para reconstruir la historia social y familiar de buena parte de la región.



Con esta nueva visita guiada, la Catedral invita a vecinos y visitantes a descubrir un patrimonio que trasciende lo religioso y forma parte de la memoria colectiva de Morón. La posibilidad de acceder a espacios poco conocidos convierte a la propuesta en una alternativa para quienes buscan actividades culturales diferentes en el oeste del conurbano.