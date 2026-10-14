Papelón judicial en Morón: usó Inteligencia Artificial para apelar y presentó fallos inventados

Un insólito episodio judicial tuvo lugar en los Tribunales de Morón, donde un abogado perdió un recurso de apelación tras fundamentar su escrito con jurisprudencia falsa generada por Inteligencia Artificial. La maniobra fue descubierta por los magistrados intervinientes, quienes rechazaron su planteo y emitieron una dura advertencia para el resto de los profesionales del distrito.



La situación se desencadenó en la Sala II de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial local. Al analizar la presentación del letrado, los jueces Gabriel Quadri y Laura Moro advirtieron que los fallos citados para sostener su reclamo, supuestamente avalados por la Suprema Corte bonaerense bajo la carátula "Barrio", no se encontraban en ningún registro oficial.



Tras cruzar los datos en el sistema informático, las autoridades judiciales constataron que el profesional había utilizado una herramienta de Inteligencia Artificial para redactar el documento, omitiendo realizar cualquier tipo de supervisión humana y técnica sobre el texto final.



El sistema arrojó como resultados un error conocido en el ámbito informático como "alucinación de la IA", y el abogado los incluyó en el expediente como si fuesen prueba válida.



Frente a esta grave negligencia que atenta contra el proceso, el tribunal decidió rechazar el recurso presentado por carecer de sustento legal y condenó al apelante a pagar los costos del trámite.



Finalmente, la Justicia ordenó librar un oficio al Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Morón, instando a la institución a difundir entre sus matriculados los riesgos de utilizar estas tecnologías sin un control estricto que verifique la autenticidad de la información.