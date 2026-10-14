Merlo ofreció una jornada de Festival Medieval con entrada libre y gratuita en la Casa de la Cultura

Con una amplia concurrencia de vecinos y vecinas de la región, el municipio de Merlo fue escenario de una destacada jornada temática mediante la realización del Festival Medieval, un evento desarrollado con entrada libre y gratuita en las instalaciones de la Casa de la Cultura. Durante el desarrollo del encuentro, las familias y visitantes que se acercaron al espacio municipal pudieron disfrutar de un variado conjunto de propuestas artísticas y recreativas que incluyeron recreaciones históricas, demostraciones de combate medieval, desafíos participativos, espectáculos de danza, gastronomía temática, artesanías y presentaciones de música en vivo.



La actividad contó con la participación de recreacionistas y artistas especializados que captaron la atención del público asistente mediante representaciones dramáticas y vestimentas características del período medieval. Sumado a las exhibiciones en vivo y a las alternativas participativas adaptadas para todas las edades, el recinto albergó a numerosos artesanos y emprendedores locales que exhibieron y comercializaron diversos productos temáticos elaborados especialmente para la ocasión.

Políticas públicas de acceso a la cultura en el distrito

La realización de este encuentro medieval formó parte integral de las políticas públicas en materia de cultura que impulsa de forma constante el Gobierno Municipal de Merlo, encabezado por el intendente Gustavo Menéndez. Estas acciones institucionales tienen como propósito central acercar propuestas culturales gratuitas y de calidad a los vecinos y vecinas de la comuna, promoviendo espacios de esparcimiento e integración social dentro de las dependencias oficiales del distrito.

Para aquellos vecinos interesados en obtener más datos sobre la programación cultural o ponerse en contacto con las autoridades correspondientes, la Secretaría de Cultura del municipio atiende en su sede ubicada en la intersección de las calles Colón y Riobamba, en el primer piso.

Asimismo, el organismo municipal dispone de atención telefónica directa a través de los números (0220) 483-2403, 485-4213 y 486-3241, habilitados para brindar informes sobre las distintas iniciativas recreativas que se llevan a cabo en la localidad.