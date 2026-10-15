Ituzaingó promovió a sus empresas locales en la 14° Semana Comex de Santa Fe

El municipio de Ituzaingó formó parte activa de la 14° Edición de la Semana Comex, el tradicional encuentro del sector de Comercio Exterior del país y la región que se llevó a cabo del 6 al 8 de octubre en la provincia de Santa Fe. La comitiva local viajó con el objetivo prioritario de impulsar la inserción internacional de las industrias del distrito, difundir el potencial de sus cadenas de valor y generar contactos comerciales estratégicos que permitan abrir nuevos mercados de exportación para las firmas del partido.



Organizada conjuntamente por la Cámara de Comercio Exterior de Santa Fe y la Municipalidad de Santa Fe, la actividad reúne de manera anual a empresas, entidades intermedias, especialistas y representantes de organismos públicos y privados. El propósito central de esta iniciativa radica en articular espacios de intercambio directo para promover lazos de cooperación internacional, posicionar a las pymes locales en el escenario global y consolidar a la Argentina como un polo exportador estratégico.

Presentación de la oferta productiva e industrial

Durante las tres jornadas de trabajo, la Secretaría de Desarrollo Productivo de Ituzaingó encabezó la representación institucional del distrito. En ese marco, los funcionarios comunales expusieron el abanico de políticas públicas que impulsa el municipio en materia de desarrollo industrial y fomento al comercio exterior.



A su vez, la presencia en el evento sirvió como plataforma para difundir las distintas cadenas de valor que constituyen la trama económica y productiva de Ituzaingó. En ese sentido, se detalló la amplia oferta de productos y servicios manufacturados por las empresas radicadas en el distrito, destacando además la evolución económica reciente y las proyecciones de crecimiento asociadas al rubro del turismo y sus actividades vinculadas.

Rondas de negocios con compradores internacionales

Uno de los ejes más destacados de la participación comunal fue la inserción en las Rondas de Negocios Internacionales. En dichas mesas de articulación, el equipo de la Secretaría de Desarrollo Productivo de Ituzaingó mantuvo reuniones de trabajo con representantes comerciales e importadores provenientes de Chile, Uruguay y Paraguay.



En estos encuentros directos, la delegación acercó a los compradores extranjeros las características técnicas, la calidad y las capacidades de la producción ituzaingueña. El objetivo central de estas gestiones radica en entablar puentes concretos que faciliten a los productores locales la oportunidad de colocar sus bienes y servicios en los mercados de países vecinos.



Desde el gobierno municipal destacaron que la participación en la Semana Comex es una muestra del compromiso sostenido con el desarrollo y fortalecimiento del sector productivo de Ituzaingó, promoviendo herramientas operativas que faciliten la inserción internacional y consoliden el crecimiento económico local.