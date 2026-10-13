Operativo del RENAPER en Castelar Sur: cómo y dónde tramitar el DNI y el pasaporte

El Registro Nacional de las Personas (RENAPER) pondrá en marcha un nuevo operativo territorial de documentación en la localidad de Castelar Sur, en el partido de Morón. La iniciativa busca acercar a la comunidad la posibilidad de realizar diversos trámites de identificación y emisión de pasaportes de manera directa y accesible en el barrio. La atención se desarrollará durante cuatro jornadas consecutivas para que las y los vecinos puedan resolver sus consultas sin alejarse de su zona.



Las jornadas de atención al público tendrán lugar desde el martes 13 hasta el viernes 16 de octubre, en el horario de 9 a 14 horas. La sede designada para la realización de estas gestiones es el Centro de Jubilados y Pensionados Barrio Marina, situado en la calle Casacuberta 3801, en la zona sur de Castelar. Durante esos cuatro días, el personal del organismo nacional estará apostado en el lugar para asistir a quienes concurran a realizar diferentes gestiones personales.

Qué trámites se podrán realizar durante la jornada

En el marco de este despliegue territorial, las personas que se acerquen a las instalaciones del Centro de Jubilados y Pensionados Barrio Marina podrán tramitar la renovación de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Esta gestión está orientada tanto a los casos de renovación por pérdida como por deterioro del ejemplar anterior. Asimismo, el equipo del RENAPER estará habilitado para concretar la actualización de datos personales y la modificación del domicilio asentado en el documento oficial.



Además del DNI en sus distintas variantes y actualizaciones, en el puesto móvil instalado en Castelar Sur se podrá solicitar la gestión y emisión de pasaportes. De este modo, la propuesta abarca un abanico integral de gestiones orientadas a garantizar el derecho a la identidad y a facilitar la obtención de documentación indispensable para realizar gestiones administrativas, trámites personales y viajes al exterior.

Atención directa para los vecinos del partido de Morón

Esta iniciativa impulsada por el RENAPER se enmarca en las acciones de cercanía que buscan descentralizar la atención y ofrecer una alternativa más próxima a la comunidad del distrito de Morón. La presencia del operativo territorial en el Centro de Jubilados y Pensionados Barrio Marina de Castelar Sur apunta a resolver trámites esenciales en el propio barrio, evitando que los vecinos deban trasladarse hacia otras sedes administrativas centrales.



Con este operativo de cuatro días en Casacuberta 3801, las familias de la zona contarán con un punto de atención accesible para regularizar su documentación personal.