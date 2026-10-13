Nueva ley de tránsito en la Provincia: cambios en la prioridad de paso por derecha

La Legislatura bonaerense sancionó una reforma al Código de Tránsito de la Provincia de Buenos Aires que modifica las normas de prioridad de paso en esquinas, avenidas y rotondas. La nueva normativa mantiene la prioridad por la derecha como regla general en intersecciones de igual jerarquía, pero establece de forma explícita que los vehículos que circulan por avenidas, rutas y autopistas tienen preferencia sobre los que provienen de calles secundarias.

Avenidas y vías principales con preferencia

El proyecto impulsado por la diputada Silvina Vaccarezza, del bloque UCR + Cambio Federal, fue aprobado en el Senado bonaerense el 6 de octubre sin debate en tablas. La medida incorpora el artículo 28 quater a la Ley 13.927 y modifica el artículo 57 de la Ley 11.430, reordenando el tránsito en el territorio bonaerense.



De esta manera, en el cruce entre una calle y una avenida, el conductor que circula por la calle deberá frenar y ceder el paso obligatoriamente, aunque el vehículo que avanza por la arteria principal lo haga desde su izquierda. La prioridad por la derecha ya no se aplicará de forma automática en intersecciones donde una de las vías posea mayor jerarquía vial.

Excepciones y cruces en rotondas

La ley contempla además otras situaciones en las que la derecha no otorga preferencia. Se incluyen los casos con señalización contraria, los vehículos de emergencia en servicio y los peatones que cruzan por la senda peatonal habilitada. También deberá ceder el paso quien pretenda ingresar a una rotonda, quien pase de un camino de tierra a uno pavimentado o quien intente avanzar cuando el auto de la derecha ya detuvo su marcha o se dispone a girar.



En las bocacalles que se encuentren congestionadas, el tránsito deberá organizarse de manera alternada, pasando un vehículo por vez desde cada arteria transversal.

Reglas rurales y aplicación provincial

Para el ámbito rural, la modificación indica que peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los vehículos, salvo en sectores señalizados con prioridad. En cuestas estrechas, tendrá que retroceder el vehículo que desciende, excepto si lleva acoplado o remolque.



Los próximos pasos para la entrada en vigencia formal de la norma corresponden al Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires, que deberá llevar adelante la reglamentación y la campaña de difusión institucional para los 135 municipios bonaerenses.