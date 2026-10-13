Ituzaingó: el Barrio PRO.CRE.AR recibe a la feria itinerante de Mercados Bonaerenses

Este programa provincial ha consolidado su alcance, desde su lanzamiento a mediados de 2020, como una herramienta clave para conectar de forma directa a productores y consumidores. Es importante destacar que esta iniciativa ha logrado abordar distintos temas referidos a la producción de los alimentos y el acceso de la población a los mismos.



Es así como esta propuesta, tan esperada por los vecinos y las vecinas, volverá a desarrollarse una vez más en el partido de Ituzaingó. En esta oportunidad, la misma se llevará adelante este martes 13 de octubre en las inmediaciones del Barrio PRO.CRE.AR (Julián Balbín y El Tirador). De esta manera, todas las familias de Villa Udaondo y zonas aledañas contarán con la posibilidad de acercarse a recorrer los distintos puestos y aprovechar los increíbles precios.





El objetivo de la jornada es claro: ofrecer una alternativa real para aliviar el bolsillo de las familias en tiempos de incertidumbre económica, acercando productos frescos y de calidad a precios justos. Además, quienes se acerquen podrán aprovechar los importantes descuentos pagando con la billetera virtual Cuenta DNI.



La política provincial en cuestión no solo apunta a garantizar el acceso a alimentos a precios económicos, sino a generar conciencia en la comunidad sobre lo que se consume a diario. A su vez, propone revalorizar el trabajo que realizan diariamente los productores locales y regionales de toda la provincia de Buenos Aires.



Dentro de la variada propuesta de productos que los vecinos podrán encontrar durante el desarrollo de esta nueva edición de la feria itinerante de Mercados Bonaerenses, se destacan las siguientes promociones:



