La Orquesta Infantil y Juvenil de Morón Sur ofrecerá un concierto por el Día de la Diversidad Cultural

La Orquesta Infantil y Juvenil de Morón Sur se prepara para llevar adelante una presentación musical especial en el marco de las celebraciones por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. La cita cultural reunirá a los jóvenes talentos locales en una jornada abierta a todos los vecinos y vecinas de la zona oeste.

Fecha, horario y lugar de la presentación

El concierto organizado por la agrupación musical de Morón Sur se desarrollará el próximo martes 13 de octubre, con horario de inicio pautado a partir de las 18. La sede elegida para el encuentro será el Anexo del Conservatorio, ubicado sobre la calle República Oriental del Uruguay 451, en la localidad de Morón.

Música, raíces e identidad comunitaria

La propuesta artística impulsada por la formación juvenil propone utilizar la música como un punto de encuentro fundamental para celebrar las distintas raíces e identidades culturales que conviven en el territorio. A través de la interpretación colectiva de estos jóvenes artistas, se busca destacar el valor del arte sonoro como una expresión viva de la identidad cultural local.

Asimismo, la iniciativa apunta a consolidarse como una herramienta clave para compartir tradiciones, promover la integración social, generar espacios de encuentro y fortalecer profundamente los lazos comunitarios entre las familias del distrito.

Invitación abierta a la comunidad de Morón

Desde el Municipio de Morón convocaron e invitaron formalmente a toda la comunidad a sumarse a la actividad y disfrutar de una tarde dedicada plenamente a la música. En esta oportunidad, el protagonismo estará centrado de manera excluyente en los chicos, chicas y jóvenes que integran de forma cotidiana la Orquesta Infantil y Juvenil de Morón Sur.



La jornada se presenta como una oportunidad destacada para acompañar de cerca el trabajo artístico de esta formación local, permitiendo celebrar la diversidad mediante una propuesta libre y abierta a todos los vecinos del partido.