El Concejo Deliberante de Ituzaingó presenta "Don Bartolo, el Patriarca de la Argentina"

El Concejo Deliberante de Ituzaingó, abre nuevamente las puertas del recinto de sesiones este miércoles 14 de octubre a las 18:00 horas, para recibir al profesor de historia escritor e investigador Maximiliano Molocznik quien presentará su última obra literaria: Don Bartolo, “El Patriarca” de la Argentina.



Maximiliano es profesor de historia, escritor e investigador, trabajó como docente en distintas escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires y ocupó diversos cargos directivos.



También fue profesor universitario de Historia y Pensamiento Nacional en las universidades de Avellaneda, Ezeiza y José C. Paz. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Nacional del Oeste (UNO), en Merlo.



Conoció a Norberto Galasso en la década de 1990 y trabajó junto a él en distintas actividades docentes, de investigación y publicaciones. Además. participó en el “Centro Cultural Enrique Santos Discépolo”, en el periódico Señales Populares y en el Centro de Estudios Históricos, Políticos y Sociales Felipe Varela.



Escribió y colaboró en varios libros sobre historia argentina y latinoamericana, entre ellos “América Latina, Unidos y Dominados”, “Gatos y sardinas en la Economía Argentina” y “Los Malditos”. Se destacan dos libros de su autoría “Los Herederos del Naufragio”, publicado por Imprex Ediciones en 2025 y “La Victoria del Taciturno”. Un estudio crítico sobre la naturaleza histórica del Roquismo (1879-1886), publicado en 2023.

Sobre Bartolo

Político, periodista, historiador, dueño de medios de comunicación, militar, escritor, traductor y presidente, Don Bartolomé Mitre es una figura central para entender la matriz de pensamiento desde la que se construyó y divulgó la historia oficial argentina. Su influencia en la política adoptada en el siglo XIX por la clase dominante argentina, que definió y ordenó la vida económica y social del país tras la batalla de Pavón, persiste aún en nuestros días.



Él mismo, como resultado de esa historia oficial que ayudó a construir, fue ensalzado por aquellos discípulos de la colonización pedagógica que le confirieron la categoría de patriarca de la Nación, y protegido por los periódicos que había fundado, en los cuales se omitían sus insuficiencias y se ocultaban deliberadamente sus fracasos.



“Don Bartolo, el patriarca de la Argentina. Vida política, militar e intelectual de Bartolomé Mitre” propone una revisión crítica y exhaustiva, que reconoce que detrás de las múltiples facetas que representa, también hay otra historia que contar. Este libro retoma, entre otras cuestiones, su política económica, vasalla del Imperio Británico, su papel como historiador y creador de una superestructura cultural colonial al servicio del imperialismo, su forma despótica de ejercer el poder, persiguiendo a quienes no pensaban como él, sus ineptitudes militares y los motivos que lo llevaron a derramar litros de sangre argentina en la guerra contra Paraguay.

Prólogo de Norberto Galasso

La obra de Maximiliano viene prologada por el recientemente fallecido Norberto Galasso, destacado historiador, ensayista y contador público argentino, reconocido como una de las principales figuras de la historia revisionista y del pensamiento nacional y popular



Decía Galasso: esta obra de Maximiliano Molocznik busca abrir debate sobre un período clave de la historia de nuestro país, sin evitar tomar posición ante las diferentes polémicas, pero en base a un estudio riguroso de las fuentes disponibles



La cita es entonces este miércoles 14 de octubre a las 18:00 horas en el recinto de sesiones Gral. Don José de San Martín del Concejo Deliberante de Ituzaingó sito en la calle Mariano Acosta 141: el autor Maximiliano Molocznik estará acompañado por el Profesor Raúl Díaz, Decano de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional del Oeste, el presidente del HCD Juan Manuel Alvarez Luna, concejales, funcionarios municipales y la comunidad de Ituzaingó.