Salud animal en Morón: anuncian nuevos operativos de castración gratuita y vacunación antirrábica en los barrios

Esta semana, la Dirección de Zoonosis del Municipio de Morón oficializó los nuevos cronogramas territoriales del programa "Ellos También Son Vecinos".



El dispositivo municipal desplegará dos operativos clave descentralizados para facilitar el acceso de las familias a servicios veterinarios esenciales, libres y gratuitos.



El primer operativo se enfocará en las cirugías de castración para perros y gatos, para lo cual los vecinos y las vecinas deberán gestionar un turno previo el día martes 13 de octubre a partir de las 10 en el Mercado Morón, ubicado en Avenida Presidente Perón al 3883.



Los turnos de las personas que obtengan su lugar serán programados para asistir en los bloques correspondientes del 14 al 16 de octubre y del 19 al 23 de octubre.



Algo importante a tener en cuenta es que, para solicitar un turno para la castración de perros y gatos este martes, los y las interesadas deberán acudir con su DNI físico y/o un servicio público que acredite la residencia dentro del partido de Morón.



Por otra parte, para complementar las tareas de prevención en la región, las unidades móviles veterinarias se trasladarán a la zona sur del distrito durante la misma semana para llevar adelante una jornada masiva de inmunización.



Dicha jornada tendrá lugar el próximo jueves 15 de octubre de 10 a 13 en el Predio Deportivo Municipal, situado en Maza 2046, Morón Sur.



El acceso para la vacunación antirrábica es sin turno previo y por estricto orden de llegada. La convocatoria está abierta de forma exclusiva para perros y gatos mayores a los 3 meses de edad.