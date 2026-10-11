Lionel Messi elige a un Ituzaiguense como una de las 10 promesas del futbol mundial

El mundo del fútbol se detuvo este domingo cuando Lionel Andrés Messi, el histórico capitán de la Selección Argentina y ocho veces ganador del Balón de Oro, dio a conocer su lista personal de las diez mayores promesas del fútbol mundial. El astro rosarino destacó a los jóvenes talentos que, según su visión, dominarán el deporte en la próxima década. La selección fue parte de una campaña publicitaria en la que Messi participó de manera protagónica, de puño y letra, bajo el concepto “Messi +10, temporada 3”.



Entre nombres que ya brillan en las grandes ligas de Europa, hubo una inclusión que paralizó a la zona oeste del Gran Buenos Aires: Tomás Aranda, un mediocampista ofensivo oriundo de Villa Udaondo, formado íntegramente en un club de Ituzaingó.



La noticia no solo generó un impacto mediático inmediato, sino que puso en el mapa internacional a una localidad que respira fútbol en cada una de sus esquinas. La elección de Messi no responde al azar, sino a un seguimiento meticuloso de las categorías formativas del fútbol argentino. A continuación, se desglosa el perfil del jugador, el impacto de esta nominación y los datos que respaldan a la nueva joya del fútbol nacional.

La lista de Lionel Messi

De Villa Udaondo para el mundo

Nacido en Ciudadela pero ituzainguense por adopción y crianza, Aranda dio sus primeros pasos en el baby fútbol del club Santa Rita, en Villa Udaondo para luego jugar en la Academia Kali. Su talento no pasó desapercibido y, tras un paso formativo por el Club Atlético Ituzaingó, desembarcó en las inferiores de Boca Juniors en 2018.



Según los registros oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en su base de datos juveniles, Aranda disputó 112 partidos en las categorías formativas del club, anotando 48 goles y aportando 65 asistencias, cifras extraordinarias para un mediocampista de creación.



El sentido de pertenencia es un factor clave en su desarrollo. Las estadísticas de la Liga de Fútbol Infantil de la Provincia de Buenos Aires indican que los clubes de barrio retienen apenas al 15% de sus talentos más allá de los trece años, momento en el cual suelen ser reclutados por equipos de Primera División. Aranda, sin embargo, decidió completar gran parte de su maduración deportiva cerca de su familia en Villa Udaondo, consolidando una técnica fundamentada en el "potrero" y la fricción física de los torneos regionales.

Las palabras del capitán argentino

El lenguaje periodístico exige rigurosidad y contexto, pero son las declaraciones directas las que dimensionan la noticia. En la nota publicada por Infobae, Lionel Messi fundamentó su elección con conceptos técnicos precisos.

"A Tomás lo vengo siguiendo desde hace un tiempo por videos que me acercaron. Tiene un desparpajo que ya no se ve tanto en el fútbol moderno. Juega como si estuviera en el potrero de su barrio, no le pesa la responsabilidad. Esa capacidad para limpiar la jugada en un baldosa es propia de un talento distinto", expresó el campeón del mundo en su declaración al medio citado.